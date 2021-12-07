Ksnip для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,79 Мб
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Ksnip скриншот № 1
Ksnip скриншот № 2
Ksnip скриншот № 3

Ksnip - это бесплатный инструмент для захвата экрана, который позволяет легко редактировать и обмениваться изображениями. Он предлагает мощный набор инструментов для редактирования и аннотации: обрезка, выделение, размытие, рисование от руки, линии, прямоугольники, текстовые надписи и многое другое.

Присутствует возможность загружать свои скриншоты на Imgur.com в анонимном или пользовательском режиме (или просто сохранять их локально в форматах JPG, PNG, GIF, PDF, PS), а встроенное окно предварительного просмотра позволит вам проверить скриншот перед его сохранением.

Возможности Ksnip включают поддержку командной строки, настраиваемую задержку для всех опций захвата, печать скриншотов, добавление водяных знаков к редактируемым скриншотам, глобальные горячие клавиши и многое другое.

Ksnip является автономной портативной программой, ее не нужно устанавливать, так как программа состоит из одного исполняемого файла - это означает, что ее можно использовать с USB-накопителя на любом компьютере под управлением Windows.

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