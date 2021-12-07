Ksnip - это бесплатный инструмент для захвата экрана, который позволяет легко редактировать и обмениваться изображениями. Он предлагает мощный набор инструментов для редактирования и аннотации: обрезка, выделение, размытие, рисование от руки, линии, прямоугольники, текстовые надписи и многое другое.

Присутствует возможность загружать свои скриншоты на Imgur.com в анонимном или пользовательском режиме (или просто сохранять их локально в форматах JPG, PNG, GIF, PDF, PS), а встроенное окно предварительного просмотра позволит вам проверить скриншот перед его сохранением.

Возможности Ksnip включают поддержку командной строки, настраиваемую задержку для всех опций захвата, печать скриншотов, добавление водяных знаков к редактируемым скриншотам, глобальные горячие клавиши и многое другое.

Ksnip является автономной портативной программой, ее не нужно устанавливать, так как программа состоит из одного исполняемого файла - это означает, что ее можно использовать с USB-накопителя на любом компьютере под управлением Windows.