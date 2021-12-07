Ksnip для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Damir Porobic
|Категории:
|Редакторы - Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Ksnip - это бесплатный инструмент для захвата экрана, который позволяет легко редактировать и обмениваться изображениями. Он предлагает мощный набор инструментов для редактирования и аннотации: обрезка, выделение, размытие, рисование от руки, линии, прямоугольники, текстовые надписи и многое другое.
Присутствует возможность загружать свои скриншоты на Imgur.com в анонимном или пользовательском режиме (или просто сохранять их локально в форматах JPG, PNG, GIF, PDF, PS), а встроенное окно предварительного просмотра позволит вам проверить скриншот перед его сохранением.
Возможности Ksnip включают поддержку командной строки, настраиваемую задержку для всех опций захвата, печать скриншотов, добавление водяных знаков к редактируемым скриншотам, глобальные горячие клавиши и многое другое.
Ksnip является автономной портативной программой, ее не нужно устанавливать, так как программа состоит из одного исполняемого файла - это означает, что ее можно использовать с USB-накопителя на любом компьютере под управлением Windows.
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