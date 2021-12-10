Ryzen Controller - это утилита с открытым исходным кодом и простым в использовании графическим интерфейсом, которая позволяет раскрыть всю мощь ноутбуков с AMD Ryzen на борту. Настройки можно сохранить в виде пользовательских пресетов, которые можно включить, когда вам нужна дополнительная мощность, или отключить при необходимости, что обеспечит экономию заряда аккумулятора.

Программа поддерживает все процессоры серии Ryzen. После запуска утилиты пользователи могут настроить параметры разгона, устанавливая вручную необходимый уровень потребляемой мощности, а также минимальную и максимальную тактовую частоту. Кроме этого утилита позволяет задать ограничение температуры для предотвращения перегрева и выхода устройства из строя.

Ключевые особенности Ryzen Controller: