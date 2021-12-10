Ryzen Controller для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74,61 Мб
СКАЧАТЬ
Ryzen Controller скриншот № 1

Ryzen Controller - это утилита с открытым исходным кодом и простым в использовании графическим интерфейсом, которая позволяет раскрыть всю мощь ноутбуков с AMD Ryzen на борту. Настройки можно сохранить в виде пользовательских пресетов, которые можно включить, когда вам нужна дополнительная мощность, или отключить при необходимости, что обеспечит экономию заряда аккумулятора.

Программа поддерживает все процессоры серии Ryzen. После запуска утилиты пользователи могут настроить параметры разгона, устанавливая вручную необходимый уровень потребляемой мощности, а также минимальную и максимальную тактовую частоту. Кроме этого утилита позволяет задать ограничение температуры для предотвращения перегрева и выхода устройства из строя.

Ключевые особенности Ryzen Controller:

  • позволяет управлять параметрами работы процессора в ноутбуках с AMD Ryzen;
  • возможность менять тактовую частоту и уровень потребляемой мощности;
  • возможность ограничения температуры с целью предотвращения перегрева;
  • наличие пользовательских пресетов.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.4

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать CCleanerCCleaner 5.87.9306

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 18.1

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Destroy Windows 10 SpyingDestroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 5.87.9306

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

Отзывы о программе Ryzen Controller

Admin

Отзывов о программе Ryzen Controller 2.5.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв