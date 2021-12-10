Ryzen Controller для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ryzen Controller Team
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,61 Мб
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Ryzen Controller - это утилита с открытым исходным кодом и простым в использовании графическим интерфейсом, которая позволяет раскрыть всю мощь ноутбуков с AMD Ryzen на борту. Настройки можно сохранить в виде пользовательских пресетов, которые можно включить, когда вам нужна дополнительная мощность, или отключить при необходимости, что обеспечит экономию заряда аккумулятора.
Программа поддерживает все процессоры серии Ryzen. После запуска утилиты пользователи могут настроить параметры разгона, устанавливая вручную необходимый уровень потребляемой мощности, а также минимальную и максимальную тактовую частоту. Кроме этого утилита позволяет задать ограничение температуры для предотвращения перегрева и выхода устройства из строя.
Ключевые особенности Ryzen Controller:
- позволяет управлять параметрами работы процессора в ноутбуках с AMD Ryzen;
- возможность менять тактовую частоту и уровень потребляемой мощности;
- возможность ограничения температуры с целью предотвращения перегрева;
- наличие пользовательских пресетов.
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