Soundop для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.6.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:12,19 Мб
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Soundop - удобный инструмент, который позволяет записывать и редактировать аудиосэмплы, а затем добавлять их в свои миксы. Присутствует возможность экспортировать ваши проекты как файлы FLAC, MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, RAW или PCM, а также добавлять эффекты стойки FX, удалять шум и настраивать уровень звука, громкость, выбирать частоту дискретизации от 16000 до 48000, работать с моно или стерео и пр.

Ключевые особенности Soundop:

  • Возможность работать с недавно использовавшимися файлами и проектами.
  • Микширование аудио осуществляется в редакторе мультитреков.
  • Аудиоэффекты можно добавлять как к дорожкам, так и к клипам.
  • Аудиопроцессор может хранить комбинацию большинства операций редактирования аудио с заранее заданными параметрами.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Запись компакт-дисков с настраиваемыми промежутками между дорожками. Можно выбрать проверку после записи, чтобы убедиться, что запись прошла успешно.
  • Несколько мощных встроенных эффектов и поддержка плагинов VST и VST3.
  • Для анализа аудио можно использовать измерители уровня, измеритель громкости, панель фазового анализа, измеритель корреляции и панель частотного анализа как в аудиоредакторе, так и в редакторе мультитреков.
  • Редактирование метаданных.
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