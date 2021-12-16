Soundop - удобный инструмент, который позволяет записывать и редактировать аудиосэмплы, а затем добавлять их в свои миксы. Присутствует возможность экспортировать ваши проекты как файлы FLAC, MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, RAW или PCM, а также добавлять эффекты стойки FX, удалять шум и настраивать уровень звука, громкость, выбирать частоту дискретизации от 16000 до 48000, работать с моно или стерео и пр.

Ключевые особенности Soundop: