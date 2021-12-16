Soundop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ivosight Software Inc.
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|12,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Soundop - удобный инструмент, который позволяет записывать и редактировать аудиосэмплы, а затем добавлять их в свои миксы. Присутствует возможность экспортировать ваши проекты как файлы FLAC, MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, RAW или PCM, а также добавлять эффекты стойки FX, удалять шум и настраивать уровень звука, громкость, выбирать частоту дискретизации от 16000 до 48000, работать с моно или стерео и пр.
Ключевые особенности Soundop:
- Возможность работать с недавно использовавшимися файлами и проектами.
- Микширование аудио осуществляется в редакторе мультитреков.
- Аудиоэффекты можно добавлять как к дорожкам, так и к клипам.
- Аудиопроцессор может хранить комбинацию большинства операций редактирования аудио с заранее заданными параметрами.
- Пакетная обработка файлов.
- Запись компакт-дисков с настраиваемыми промежутками между дорожками. Можно выбрать проверку после записи, чтобы убедиться, что запись прошла успешно.
- Несколько мощных встроенных эффектов и поддержка плагинов VST и VST3.
- Для анализа аудио можно использовать измерители уровня, измеритель громкости, панель фазового анализа, измеритель корреляции и панель частотного анализа как в аудиоредакторе, так и в редакторе мультитреков.
- Редактирование метаданных.
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