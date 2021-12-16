Multiple Reboot Scheduler для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:458 Кб
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Multiple Reboot Scheduler скриншот № 1

Multiple Reboot Scheduler - портативный инструмент, который оптимизирует время загрузки Windows путем последовательного выполнения нескольких перезагрузок с интервалом в несколько минут между каждой перезагрузкой, что в свою очередь запускает встроенную оптимизацию загрузки системы. Оптимизация включает в себя перемещение файлов, загружаемых во время старта системы, в наиболее быстрые области жесткого диска, оптимизацию служб и драйверов для текущего оборудования и многие другие действия.

Этот инструмент также может выполнять другие связанные задачи, такие как резервное копирование и восстановление расположения значков рабочего стола, а также настройка автоматического входа пользователя в систему. MultipleRebootScheduler также доступен как часть UVK и Tech Tool Store и является полностью портативным. Для того чтобы воспользоваться утилитой, достаточно запустить исполняемый файл, настроить нужные параметры и нажать кнопку Start operation. Приложение будет показывать таймер между каждой перезагрузкой, а после завершения всей операции отобразит результаты.

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