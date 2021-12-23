Beaker Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beaker
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|106,88 Мб
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Beaker Browser - экспериментальный браузер, который основан на технологии одноранговой сети (P2P), и позиционируется разработчиками как веб-обозреватель для Интернета следующего поколения, когда каждый клиент может одновременно быть и сервером.
Beaker использует движок Chromium. Имеются привычные закладки, история и папка для загрузки, а также встроенный блокировщик рекламы. Однако по сравнению с другими браузерами на рынке многие функции отсутствуют (например расширения), а настройки сильно упрощены.
Фишкой Beaker Browser является возможность создавать сайты на своем ПК, а другие пользователи браузера могут их посещать. Таким образом, каждый компьютер является клиентом и сервером одновременно.
Особенности Beaker Browser:
- все данные надежно шифруются;
- закладки, история и папка для загрузки;
- встроенный блокировщик рекламы;
- пиры объявляются и находятся с помощью DHT;
- пиры могут помочь "совместно разместить" диск, чтобы обеспечить большую пропускную способность;
- адрес накопителей определяется по URL-адресам с открытым ключом (например hyper://12345..af);
- файлы подписываются для подтверждения подлинности, а не только с помощью контрольной суммы в дереве Меркла;
- файлы на диске могут быть изменены;
- история изменений на диске хранится в журнале;
- коллеги могут подключаться к вашему диску, только если они знают URL-адрес с открытым ключом;
- и многое другое...
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