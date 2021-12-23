Beaker Browser для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:106,88 Мб
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Beaker Browser - экспериментальный браузер, который основан на технологии одноранговой сети (P2P), и позиционируется разработчиками как веб-обозреватель для Интернета следующего поколения, когда каждый клиент может одновременно быть и сервером.

Beaker использует движок Chromium. Имеются привычные закладки, история и папка для загрузки, а также встроенный блокировщик рекламы. Однако по сравнению с другими браузерами на рынке многие функции отсутствуют (например расширения), а настройки сильно упрощены.

Фишкой Beaker Browser является возможность создавать сайты на своем ПК, а другие пользователи браузера могут их посещать. Таким образом, каждый компьютер является клиентом и сервером одновременно.

Особенности Beaker Browser:

  • все данные надежно шифруются;
  • закладки, история и папка для загрузки;
  • встроенный блокировщик рекламы;
  • пиры объявляются и находятся с помощью DHT;
  • пиры могут помочь "совместно разместить" диск, чтобы обеспечить большую пропускную способность;
  • адрес накопителей определяется по URL-адресам с открытым ключом (например hyper://12345..af);
  • файлы подписываются для подтверждения подлинности, а не только с помощью контрольной суммы в дереве Меркла;
  • файлы на диске могут быть изменены;
  • история изменений на диске хранится в журнале;
  • коллеги могут подключаться к вашему диску, только если они знают URL-адрес с открытым ключом;
  • и многое другое...
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