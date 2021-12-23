Beaker Browser - экспериментальный браузер, который основан на технологии одноранговой сети (P2P), и позиционируется разработчиками как веб-обозреватель для Интернета следующего поколения, когда каждый клиент может одновременно быть и сервером.

Beaker использует движок Chromium. Имеются привычные закладки, история и папка для загрузки, а также встроенный блокировщик рекламы. Однако по сравнению с другими браузерами на рынке многие функции отсутствуют (например расширения), а настройки сильно упрощены.

Фишкой Beaker Browser является возможность создавать сайты на своем ПК, а другие пользователи браузера могут их посещать. Таким образом, каждый компьютер является клиентом и сервером одновременно.

Особенности Beaker Browser: