Santa Countdown - бесплатное десктопное приложение, которое показывает количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до Рождества. Можно менять внешний вид Санты посредством "скинов". В настройках программы можно выбрать один из семи вариантов.

Кроме того, можно выбрать обратный отсчет времени до Нового Года, Рождества по Юлианскому или Григорианскому календарю. Каждый час программа будет проигрывать Jingle Bells. Добавьте капельку Рождества и новогодних праздников на свой рабочий стол.