Christmas Snow Globe Countdown для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Respect Soft
|Категория:
|Украшательства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,16 Мб
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Christmas Snow Globe Countdown - Рождественский снежный шар, который показывает количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до Рождества. Можно менять внешний вид снежного шара из десятка предложенных вариантов.
Кроме того, можно выбрать обратный отсчет времени до Нового Года, Рождества по Юлианскому или Григорианскому календарю. Каждый час программа будет проигрывать Jingle Bells. Добавьте капельку Рождества и новогодних праздников на свой рабочий стол.
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