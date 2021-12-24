Christmas Snow Globe Countdown - Рождественский снежный шар, который показывает количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до Рождества. Можно менять внешний вид снежного шара из десятка предложенных вариантов.

Кроме того, можно выбрать обратный отсчет времени до Нового Года, Рождества по Юлианскому или Григорианскому календарю. Каждый час программа будет проигрывать Jingle Bells. Добавьте капельку Рождества и новогодних праздников на свой рабочий стол.