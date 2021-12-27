PDFChef -универсальная программа для работы с PDF, с помощью которой можно открывать, изменять, конвертировать, объединять или разделять PDF-файлы.

Широкий набор инструментов позволяет добавлять и редактировать текст и изображения, менять структуру документов, удалять, добавлять и поворачивать страницы в ваших файлах, объединять части проекта в один клик из разных приложений (Word, Excel, AutoCAD, Corel) и конвертировать полученный файл в нужный вам формат, заверять документы подписью и печатью.

Присутствует встроенный мобильный PDF-сканер, который позволит создать электронные копии бумажных документов. С веб-сервисом PDFChef вы сможете редактировать документы в браузере. Присутствует возможность загружать файлы в облако и оставаться продуктивными дома, в офисе или в путешествии.

Особенности PDFChef: