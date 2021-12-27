PDFChef для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 21.00$
Ограничение:7 дней
Версия:22.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:43,53 Мб
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PDFChef -универсальная программа для работы с PDF, с помощью которой можно открывать, изменять, конвертировать, объединять или разделять PDF-файлы.

Широкий набор инструментов позволяет добавлять и редактировать текст и изображения, менять структуру документов, удалять, добавлять и поворачивать страницы в ваших файлах, объединять части проекта в один клик из разных приложений (Word, Excel, AutoCAD, Corel) и конвертировать полученный файл в нужный вам формат, заверять документы подписью и печатью.

Присутствует встроенный мобильный PDF-сканер, который позволит создать электронные копии бумажных документов. С веб-сервисом PDFChef вы сможете редактировать документы в браузере. Присутствует возможность загружать файлы в облако и оставаться продуктивными дома, в офисе или в путешествии.

Особенности PDFChef:

  • Создание и просмотр PDF.
  • Объединение файлов разных форматов, экспортированных из других программ в новый PDF-документ (Word, Corel, AutoCAD, Photoshop).
  • Редактирование (добавление, удаление, сортировка, поворот страниц в документах и пр.).
  • Добавление подписи и печати.
  • Различные форматы конвертации (включая текстовые форматы DOC и TXT).
  • Возможность экспорта страниц PDF как отдельных JPG- и PNG-изображений.
  • Конвертирование файлов Microsoft Office и растровых изображений в PDF-формат.
  • Хранение файлов в облаке.
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