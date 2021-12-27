PDFChef для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 21.00$
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|22.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Movavi
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|43,53 Мб
|СКАЧАТЬ
PDFChef -универсальная программа для работы с PDF, с помощью которой можно открывать, изменять, конвертировать, объединять или разделять PDF-файлы.
Широкий набор инструментов позволяет добавлять и редактировать текст и изображения, менять структуру документов, удалять, добавлять и поворачивать страницы в ваших файлах, объединять части проекта в один клик из разных приложений (Word, Excel, AutoCAD, Corel) и конвертировать полученный файл в нужный вам формат, заверять документы подписью и печатью.
Присутствует встроенный мобильный PDF-сканер, который позволит создать электронные копии бумажных документов. С веб-сервисом PDFChef вы сможете редактировать документы в браузере. Присутствует возможность загружать файлы в облако и оставаться продуктивными дома, в офисе или в путешествии.
Особенности PDFChef:
- Создание и просмотр PDF.
- Объединение файлов разных форматов, экспортированных из других программ в новый PDF-документ (Word, Corel, AutoCAD, Photoshop).
- Редактирование (добавление, удаление, сортировка, поворот страниц в документах и пр.).
- Добавление подписи и печати.
- Различные форматы конвертации (включая текстовые форматы DOC и TXT).
- Возможность экспорта страниц PDF как отдельных JPG- и PNG-изображений.
- Конвертирование файлов Microsoft Office и растровых изображений в PDF-формат.
- Хранение файлов в облаке.
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