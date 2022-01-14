ApowerREC - программа для захвата экрана, которая позволяет записывать любые действия на рабочем столе, видео в прямом эфире, веб-конференции и так далее. Присутствует возможность захватывать как весь экран, так и произвольную область. Поддерживается синхронизация видео с аудио потоком. Кроме того, возможна запись видео с веб-камеры, благодаря чему можно записывать обучающие или демонстрационные видео.

Помимо вышеперечисленных функций, программа предлагает пользователям такие функции как, как гибкая панель наложения, настройки визуальной записи, высокое качество вывода видео и так далее.

Основные возможности ApowerREC: