ApowerREC для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5.4.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Apowersoft Ltd.
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,82 Мб
|СКАЧАТЬ
ApowerREC - программа для захвата экрана, которая позволяет записывать любые действия на рабочем столе, видео в прямом эфире, веб-конференции и так далее. Присутствует возможность захватывать как весь экран, так и произвольную область. Поддерживается синхронизация видео с аудио потоком. Кроме того, возможна запись видео с веб-камеры, благодаря чему можно записывать обучающие или демонстрационные видео.
Помимо вышеперечисленных функций, программа предлагает пользователям такие функции как, как гибкая панель наложения, настройки визуальной записи, высокое качество вывода видео и так далее.
Основные возможности ApowerREC:
- Редактирование видео в реальном времени во время записи или добавьте эффекты после записи.
- Запись веб-камеры.
- Планировщик задач для автоматической записи экрана ПК / веб-камеры или последующего запуска приложения для записи.
- Преобразование записанных видео в различные форматы, такие как MP4, AVI, WMV, MOV и пр.
- Создание скриншотов одним щелчком мыши.
- Регулировка громкости и настройка источника звука с звуковой карты или микрофона.
- Возможность быстро поделиться видео на YouTube, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Vimeo или FTP.
- И многое другое...
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить...
Экранные ножницы 2.6 сборка 1566
Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора...
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...
ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с...
Отзывы о программе ApowerREC
Admin
Отзывов о программе ApowerREC 1.5.4.18 пока нет, можете добавить...