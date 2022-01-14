ApowerREC для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5.4.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,82 Мб
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ApowerREC - программа для захвата экрана, которая позволяет записывать любые действия на рабочем столе, видео в прямом эфире, веб-конференции и так далее. Присутствует возможность захватывать как весь экран, так и произвольную область. Поддерживается синхронизация видео с аудио потоком. Кроме того, возможна запись видео с веб-камеры, благодаря чему можно записывать обучающие или демонстрационные видео.

Помимо вышеперечисленных функций, программа предлагает пользователям такие функции как, как гибкая панель наложения, настройки визуальной записи, высокое качество вывода видео и так далее.

Основные возможности ApowerREC:

  • Редактирование видео в реальном времени во время записи или добавьте эффекты после записи.
  • Запись веб-камеры.
  • Планировщик задач для автоматической записи экрана ПК / веб-камеры или последующего запуска приложения для записи.
  • Преобразование записанных видео в различные форматы, такие как MP4, AVI, WMV, MOV и пр.
  • Создание скриншотов одним щелчком мыши.
  • Регулировка громкости и настройка источника звука с звуковой карты или микрофона.
  • Возможность быстро поделиться видео на YouTube, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Vimeo или FTP.
  • И многое другое...
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