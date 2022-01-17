Windows 11 Fixer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:58,62 Мб
СКАЧАТЬ
Windows 11 Fixer скриншот № 1

Windows 11 Fixer - программа, разработанная для того, чтобы максимально упростить настройку вашей Windows 11.

Утилита позволяет удалять ненужные кнопки с панели задач, восстанавливать старое контекстное меню, быстро переключаться между светлой и темной темами, активировать/деактивировать эффекты прозрачности или отключить онлайн-поиск, службу виджетов и Cortana и многое другое.

Приложение не требует установки и поэтому может быть запущен непосредственно после распаковки загруженного архива.

Особенности Windows 11 Fixer:

  • Настройка внешнего вида и оформления панели задач.
  • Настройка контекстного меню правой кнопки мыши по своему вкусу.
  • Изменение Проводника и удобная настройка параметров файлов и папок.
  • Установка различных программ, включая широко используемые интернет-браузеры Firefox и Google Chrome.
  • Настройка ряда системных параметров Windows.
  • Дополнительные опции для улучшения работы с Windows 11.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.4

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать CCleanerCCleaner 5.88.9346

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 18.2

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Destroy Windows 10 SpyingDestroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко...

скачать Easy service optimizerEasy service optimizer 1.2

Easy service optimizer - небольшая простенькая утилита для удобного управления всеми службами операционной системы Windows...

Отзывы о программе Windows 11 Fixer

Admin

Отзывов о программе Windows 11 Fixer 1.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв