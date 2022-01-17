Windows 11 Fixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|99natmar99
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|58,62 Мб
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Windows 11 Fixer - программа, разработанная для того, чтобы максимально упростить настройку вашей Windows 11.
Утилита позволяет удалять ненужные кнопки с панели задач, восстанавливать старое контекстное меню, быстро переключаться между светлой и темной темами, активировать/деактивировать эффекты прозрачности или отключить онлайн-поиск, службу виджетов и Cortana и многое другое.
Приложение не требует установки и поэтому может быть запущен непосредственно после распаковки загруженного архива.
Особенности Windows 11 Fixer:
- Настройка внешнего вида и оформления панели задач.
- Настройка контекстного меню правой кнопки мыши по своему вкусу.
- Изменение Проводника и удобная настройка параметров файлов и папок.
- Установка различных программ, включая широко используемые интернет-браузеры Firefox и Google Chrome.
- Настройка ряда системных параметров Windows.
- Дополнительные опции для улучшения работы с Windows 11.
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