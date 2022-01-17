Windows 11 Fixer - программа, разработанная для того, чтобы максимально упростить настройку вашей Windows 11.

Утилита позволяет удалять ненужные кнопки с панели задач, восстанавливать старое контекстное меню, быстро переключаться между светлой и темной темами, активировать/деактивировать эффекты прозрачности или отключить онлайн-поиск, службу виджетов и Cortana и многое другое.

Приложение не требует установки и поэтому может быть запущен непосредственно после распаковки загруженного архива.

Особенности Windows 11 Fixer: