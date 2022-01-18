Puma Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Puma Technologies
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,19 Мб
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Puma Browser - инновационный приватный мобильный браузер и кошелек для экосистемы Web3. Разработчики позиционируют приложение, как инструмент, обеспечивающий бесперебойные платежи для создателей и разработчиков приложений и игр через Coil и Interledger Protocol, а также для доступа к доменам HNS и ENS.
Основные возможности
- Приложение не собирает ваши данные.
- Отсутствие назойливой рекламы.
- Защита конфиденциальности пользователя.
- Возможность выбора поисковой системы (по умолчанию DuckDuckGo).
- Доступ к новой сети премиум-контента Coil и новый способ прямой поддержки создателей контента с помощью стандарта Web Monetization.
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