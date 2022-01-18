Puma Browser для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74,19 Мб
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Puma Browser - инновационный приватный мобильный браузер и кошелек для экосистемы Web3. Разработчики позиционируют приложение, как инструмент, обеспечивающий бесперебойные платежи для создателей и разработчиков приложений и игр через Coil и Interledger Protocol, а также для доступа к доменам HNS и ENS.

Основные возможности

  • Приложение не собирает ваши данные.
  • Отсутствие назойливой рекламы.
  • Защита конфиденциальности пользователя.
  • Возможность выбора поисковой системы (по умолчанию DuckDuckGo).
  • Доступ к новой сети премиум-контента Coil и новый способ прямой поддержки создателей контента с помощью стандарта Web Monetization.
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