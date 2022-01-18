Puma Browser - инновационный приватный мобильный браузер и кошелек для экосистемы Web3. Разработчики позиционируют приложение, как инструмент, обеспечивающий бесперебойные платежи для создателей и разработчиков приложений и игр через Coil и Interledger Protocol, а также для доступа к доменам HNS и ENS.

Основные возможности