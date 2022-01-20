Opera Crypto Browser - бета-версия инновационного браузера от компании Opera со встроенным крипто-кошельком и поддержкой технологий Web3, благодаря которому, по заверению разработчиков, использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных проще и удобнее.

Присутствует встроенный агрегатор новостей Crypto Corner, который объединяет в себе ленту новостей о криптовалюте, календарь событий из данной сферы, посты крипто-сообществ, новинки из мира NFT, образовательный контент, подкасты и видео. Имеется быстрый доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter, в которые можно войти из боковой панели браузера.

Кроме этого в браузер встроен собственный крипто-кошелек, позволяющий пользователям получать доступ к криптовалюте без дополнительных расширений. Кошелек работает со стандартами ERC-20, ERC-721 и ERC-1155. На данный момент заявлена поддержка Ethereum, а в будущем планируется добавление всех основных платформ.

Также стоит отметить наличие бесплатного VPN-сервиса без дополнительной регистрации и защиту буфера обмена, встроенного блокировщика рекламы и рекламных трекеров, NFT-галереи и пр.