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Opera Crypto Browser для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:84.0.4300.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):7 / 7 | Статистика
Размер:2,94 Мб
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Opera Crypto Browser - бета-версия инновационного браузера от компании Opera со встроенным крипто-кошельком и поддержкой технологий Web3, благодаря которому, по заверению разработчиков, использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных проще и удобнее.

Присутствует встроенный агрегатор новостей Crypto Corner, который объединяет в себе ленту новостей о криптовалюте, календарь событий из данной сферы, посты крипто-сообществ, новинки из мира NFT, образовательный контент, подкасты и видео. Имеется быстрый доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter, в которые можно войти из боковой панели браузера.

Кроме этого в браузер встроен собственный крипто-кошелек, позволяющий пользователям получать доступ к криптовалюте без дополнительных расширений. Кошелек работает со стандартами ERC-20, ERC-721 и ERC-1155. На данный момент заявлена поддержка Ethereum, а в будущем планируется добавление всех основных платформ.

Также стоит отметить наличие бесплатного VPN-сервиса без дополнительной регистрации и защиту буфера обмена, встроенного блокировщика рекламы и рекламных трекеров, NFT-галереи и пр.

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