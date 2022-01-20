Opera Crypto Browser для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|84.0.4300.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 7 | Статистика
|Размер:
|2,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Opera Crypto Browser - бета-версия инновационного браузера от компании Opera со встроенным крипто-кошельком и поддержкой технологий Web3, благодаря которому, по заверению разработчиков, использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных проще и удобнее.
Присутствует встроенный агрегатор новостей Crypto Corner, который объединяет в себе ленту новостей о криптовалюте, календарь событий из данной сферы, посты крипто-сообществ, новинки из мира NFT, образовательный контент, подкасты и видео. Имеется быстрый доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter, в которые можно войти из боковой панели браузера.
Кроме этого в браузер встроен собственный крипто-кошелек, позволяющий пользователям получать доступ к криптовалюте без дополнительных расширений. Кошелек работает со стандартами ERC-20, ERC-721 и ERC-1155. На данный момент заявлена поддержка Ethereum, а в будущем планируется добавление всех основных платформ.
Также стоит отметить наличие бесплатного VPN-сервиса без дополнительной регистрации и защиту буфера обмена, встроенного блокировщика рекламы и рекламных трекеров, NFT-галереи и пр.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Mozilla Firefox Quantum 96.0.1
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Google Chrome Portable 96.0.4664.110
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...
Отзывы о программе Opera Crypto Browser
Admin
Отзывов о программе Opera Crypto Browser 84.0.4300.0 пока нет, можете добавить...