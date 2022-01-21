Network Drive Control для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Burns
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,78 Мб
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Network Drive Control позволяет вам настроить автоматическое отображение сетевых дисков при входе в систему на основе сети (сетей), к которой вы подключены. Например, ваш ноутбук может автоматически подключаться и отображать один набор сетевых дисков, когда вы находитесь дома, другой набор сетевых дисков, когда вы находитесь на работе или в школе, и ни одного, если он обнаружит, что компьютер подключен к сети, в которой не было настроено отображение.
Network Drive Control не имеет ограничений на количество сетей или дисков, которые можно настроить (кроме встроенных ограничений Windows), а буквы дисков могут быть избыточными. Например, если в одной сети вы хотите, чтобы ресурс был отображен на диск, скажем, X:, а в другой сети вы хотите, чтобы другой ресурс также был отображен на X:, вы можете настроить Network Drive Control таким образом.
Network Drive Control использует встроенные функции Windows, и поддерживает отображение буквы диска через Server Message Block (SMB), Common Internet File System (CIFS), Netbios, WebDAV.
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