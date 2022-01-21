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Network Drive Control для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,78 Мб
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Network Drive Control скриншот № 1

Network Drive Control позволяет вам настроить автоматическое отображение сетевых дисков при входе в систему на основе сети (сетей), к которой вы подключены. Например, ваш ноутбук может автоматически подключаться и отображать один набор сетевых дисков, когда вы находитесь дома, другой набор сетевых дисков, когда вы находитесь на работе или в школе, и ни одного, если он обнаружит, что компьютер подключен к сети, в которой не было настроено отображение.

Network Drive Control не имеет ограничений на количество сетей или дисков, которые можно настроить (кроме встроенных ограничений Windows), а буквы дисков могут быть избыточными. Например, если в одной сети вы хотите, чтобы ресурс был отображен на диск, скажем, X:, а в другой сети вы хотите, чтобы другой ресурс также был отображен на X:, вы можете настроить Network Drive Control таким образом.

Network Drive Control использует встроенные функции Windows, и поддерживает отображение буквы диска через Server Message Block (SMB), Common Internet File System (CIFS), Netbios, WebDAV.

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