YT Downloader - простое и удобное приложение для загрузки видео с различных видео сервисов (YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion), с помощью которого можно скачивать и конвертировать видео ролики в нужные форматы. YT Downloader увеличивает скорость загрузки до 500%.

Для работы надо просто скопировать URL-адрес, вставить его в поле, после чего приложение автоматически начнет загружать видео. Присутствует возможность извлекать видео целиком в высоком качестве, или просто сохранить аудиодорожку в формате MP3.

Ключевые особенности YT Downloader: