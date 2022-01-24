YT Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.9
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|7.10.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YT Applications
|Категории:
|Загрузка файлов - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,92 Мб
|СКАЧАТЬ
YT Downloader - простое и удобное приложение для загрузки видео с различных видео сервисов (YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion), с помощью которого можно скачивать и конвертировать видео ролики в нужные форматы. YT Downloader увеличивает скорость загрузки до 500%.
Для работы надо просто скопировать URL-адрес, вставить его в поле, после чего приложение автоматически начнет загружать видео. Присутствует возможность извлекать видео целиком в высоком качестве, или просто сохранить аудиодорожку в формате MP3.
Ключевые особенности YT Downloader:
- Возможность загружать видео с YouTube, Facebook, TikTok и сотен других видеосайтов для просмотра оффлайн.
- Наличие усовершенствованного механизма ускорения загрузки, который позволяет скачивать видео на 500% быстрее.
- Загрузка видео с YouTubeв форматах 4K, 2K, HD 1080p и 720p.
- Позволяет скачивать с YouTube только аудиопоток и сохранять его в любом формате.
- Возможность скачать весь плейлист с YouTube или выбранные видео в плейлисте.
- Поддержка drag-and-drop. Вам даже не нужно копировать и вставлять URL-адрес видео.
- Поддержка одновременной загрузки нескольких видео.
- Приостановка и возобновление загрузки.
- Предварительный просмотр видео во время загрузки.
- Конвертер видео и аудио.
- Извлечение аудио из видеофайла с возможностью сохранить его в формате wav, wma, ac3, ringtone или другом аудиоформате.
- Позволяет сохранять скачанные видео в любом формате для любого устройства, включая ПК, iPhone, iPad, Android-устройства и пр.
- Готовые пресеты для всех видео- и аудиоформатов.
- Возможность автоматически добавлять загруженные видео в библиотеку iTunes.
- Встроенный медиаплеер.
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Admin
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