YT Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.9
Ограничение:10 дней
Версия:7.10.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Загрузка файлов - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,92 Мб
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YT Downloader - простое и удобное приложение для загрузки видео с различных видео сервисов (YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion), с помощью которого можно скачивать и конвертировать видео ролики в нужные форматы. YT Downloader увеличивает скорость загрузки до 500%.

Для работы надо просто скопировать URL-адрес, вставить его в поле, после чего приложение автоматически начнет загружать видео. Присутствует возможность извлекать видео целиком в высоком качестве, или просто сохранить аудиодорожку в формате MP3.

Ключевые особенности YT Downloader:

  • Возможность загружать видео с YouTube, Facebook, TikTok и сотен других видеосайтов для просмотра оффлайн.
  • Наличие усовершенствованного механизма ускорения загрузки, который позволяет скачивать видео на 500% быстрее.
  • Загрузка видео с YouTubeв форматах 4K, 2K, HD 1080p и 720p.
  • Позволяет скачивать с YouTube только аудиопоток и сохранять его в любом формате.
  • Возможность скачать весь плейлист с YouTube или выбранные видео в плейлисте.
  • Поддержка drag-and-drop. Вам даже не нужно копировать и вставлять URL-адрес видео.
  • Поддержка одновременной загрузки нескольких видео.
  • Приостановка и возобновление загрузки.
  • Предварительный просмотр видео во время загрузки.
  • Конвертер видео и аудио.
  • Извлечение аудио из видеофайла с возможностью сохранить его в формате wav, wma, ac3, ringtone или другом аудиоформате.
  • Позволяет сохранять скачанные видео в любом формате для любого устройства, включая ПК, iPhone, iPad, Android-устройства и пр.
  • Готовые пресеты для всех видео- и аудиоформатов.
  • Возможность автоматически добавлять загруженные видео в библиотеку iTunes.
  • Встроенный медиаплеер.
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Отзывы о программе YT Downloader

Admin

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