Taskbar11 для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,07 Мб
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Taskbar11 скриншот № 1

Taskbar11 - небольшая утилита, позволяющая настраивать внешний вид панели задач Windows 11, которая по умолчанию не имеет никаких опций. Панель задач можно установить в верхней или нижней части экрана (по умолчанию), а также задать различные размеры значков.

Программа имеет простой в использовании интерфейс, после запуска вам надо просто выбрать верхнее или нижнее положение панели задач, затем выберите маленький, средний или большой размер должен отображаться на рабочем столе. После чего нужно нажать кнопку Сохранить и посмотреть, устраивает ли Вас итоговый результат или нет. Программа не требует инсталляции.

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