Spotify Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0.8263 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Spotify Ltd.
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,44 Мб
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Spotify Lite - минималистичная облегченная версия приложения Spotify, которая использует меньше пространства, трафика и заряда батареи, и тем самым идеально подходит для старых устройств и операционных систем. Как и в полноценной версии имеется возможность искать, слушать и сохранять любимую музыку, делиться ею, получать рекомендации и не только.
Кроме того имеется функция отслеживания мобильного трафика с возможностью установки лимита по объему, которая может быть полезна тем, кто хочет избежать перерасхода выделенного в рамках тарифного плана объема трафика и появления дополнительных расходов.
Ключевые возможности Spotify Lite:
- Воспроизведение своих любимых песен и исполнителей.
- Поиск новой музыки.
- Рекомендованные плейлисты, созданные персонально для вас.
- Отслеживание использования хранилища и расхода трафика.
- Возможность устанавливать лимит на объем данных и получать уведомления по его достижении.
- Возможность легче освобождать место на устройстве.
- Работает в любых мобильных сетях.
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