Spotify Lite - минималистичная облегченная версия приложения Spotify, которая использует меньше пространства, трафика и заряда батареи, и тем самым идеально подходит для старых устройств и операционных систем. Как и в полноценной версии имеется возможность искать, слушать и сохранять любимую музыку, делиться ею, получать рекомендации и не только.

Кроме того имеется функция отслеживания мобильного трафика с возможностью установки лимита по объему, которая может быть полезна тем, кто хочет избежать перерасхода выделенного в рамках тарифного плана объема трафика и появления дополнительных расходов.

Ключевые возможности Spotify Lite: