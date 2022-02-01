Spotify Lite для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.0.8263 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,44 Мб
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Spotify Lite - минималистичная облегченная версия приложения Spotify, которая использует меньше пространства, трафика и заряда батареи, и тем самым идеально подходит для старых устройств и операционных систем. Как и в полноценной версии имеется возможность искать, слушать и сохранять любимую музыку, делиться ею, получать рекомендации и не только.

Кроме того имеется функция отслеживания мобильного трафика с возможностью установки лимита по объему, которая может быть полезна тем, кто хочет избежать перерасхода выделенного в рамках тарифного плана объема трафика и появления дополнительных расходов.

Ключевые возможности Spotify Lite:

  • Воспроизведение своих любимых песен и исполнителей.
  • Поиск новой музыки.
  • Рекомендованные плейлисты, созданные персонально для вас.
  • Отслеживание использования хранилища и расхода трафика.
  • Возможность устанавливать лимит на объем данных и получать уведомления по его достижении.
  • Возможность легче освобождать место на устройстве.
  • Работает в любых мобильных сетях.
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