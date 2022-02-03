ChrisPC Free VPN Connection для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.24.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris P.C. srl
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|1,97 Мб
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ChrisPC Free VPN Connection - бесплатное приложение, которое позволяет создать VPN-соединение с бесплатными серверами из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Германии, России, Сингапура, Нидерландов. Благодаря данной программе можно разблокировать любимые веб-сайты для просмотра бесплатного телевидения, когда вы путешествуете, находитесь в командировке или отпуске, а также для обхода региональных ограничений для популярных сервисов, включая Google, YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Tumblr, Pinterest и пр.
Когда вы подключаетесь к VPN, ваш интернет-трафик отправляется по зашифрованному туннелю на сервер, управляемый бесплатным VPN-провайдером. С сервера VPN ваш трафик выходит в открытый интернет с IP-адресом VPN, который вы используете, поэтому ваш реальный IP-адрес скрыт. Веб-сайты, к которым осуществляется доступ, никогда не узнают о вашем местонахождении, поскольку они будут видеть IP-адрес VPN-сервера.
Особенности ChrisPC Free VPN Connection:
- База данных с 90+ бесплатными VPN серверами из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Германии, России, Сингапура, Нидерландов и Польши.
- Обход региональных ограничений и получение доступа к нужному контенту.
- Доступ к видеосайтам, таким как BBC iPlayer, ITV, Channel 4, Channel 5, UK TV Play, FOX, CNN, ABC, CBS, NBC, Crackle, Discovery, MTV, National Geographic, Showtime, AMC, USA, TNT, TBS, TCM, CW, Travel Channel, VH1, Syfy, TVNow, RTL, Prosieben, Sat 1, Sixx, Kabel1 и др.
- Просмотр видеороликов YouTube, которые заблокированы в вашей стране.
- Возможность без проблем заходить на свой аккаунт в Twitter или общаться с друзьями в Facebook.
- Просмотр любимых телепрограмм за пределами США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Германии, России, Сингапура, Нидерландов и Польши.
- Поддержка всех браузеров.
- Запуск программы при загрузке Windows.
- Работа из системного меню.
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