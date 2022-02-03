ChrisPC Free VPN Connection - бесплатное приложение, которое позволяет создать VPN-соединение с бесплатными серверами из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Германии, России, Сингапура, Нидерландов. Благодаря данной программе можно разблокировать любимые веб-сайты для просмотра бесплатного телевидения, когда вы путешествуете, находитесь в командировке или отпуске, а также для обхода региональных ограничений для популярных сервисов, включая Google, YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Tumblr, Pinterest и пр.

Когда вы подключаетесь к VPN, ваш интернет-трафик отправляется по зашифрованному туннелю на сервер, управляемый бесплатным VPN-провайдером. С сервера VPN ваш трафик выходит в открытый интернет с IP-адресом VPN, который вы используете, поэтому ваш реальный IP-адрес скрыт. Веб-сайты, к которым осуществляется доступ, никогда не узнают о вашем местонахождении, поскольку они будут видеть IP-адрес VPN-сервера.

Особенности ChrisPC Free VPN Connection: