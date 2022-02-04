Serato DJ Lite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Serato
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|435,96 Мб
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Serato DJ Lite - бесплатная версия самого популярного программного обеспечения для диджеев в мире (Serato DJ Pro). Приложение предлагает FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости, метки и лупы, Sampler, возможность записывать миксы, определение тональности, расширение функциональности при помощи плагинов и многое другое.
Serato DJ Lite поставляется с режимом Practice Mode, который не требует никакого оборудования. Это отличный способ начать и понять, что такое диджеинг.
Ключевые функции Serato DJ Lite:
- обладает всеми ключевыми функциями, необходимыми для обучения микшированию и скретчингу;
- FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости;
- расширение функциональности при помощи плагинов;
- прямая трансляция ваших диджейских сетов;
- обширный набор обучающих материалов;
- и многое другое...
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