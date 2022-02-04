Serato DJ Lite для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:435,96 Мб
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Serato DJ Lite скриншот № 1
Serato DJ Lite скриншот № 2

Serato DJ Lite - бесплатная версия самого популярного программного обеспечения для диджеев в мире (Serato DJ Pro). Приложение предлагает FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости, метки и лупы, Sampler, возможность записывать миксы, определение тональности, расширение функциональности при помощи плагинов и многое другое.

Serato DJ Lite поставляется с режимом Practice Mode, который не требует никакого оборудования. Это отличный способ начать и понять, что такое диджеинг.

Ключевые функции Serato DJ Lite:

  • обладает всеми ключевыми функциями, необходимыми для обучения микшированию и скретчингу;
  • FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости;
  • расширение функциональности при помощи плагинов;
  • прямая трансляция ваших диджейских сетов;
  • обширный набор обучающих материалов;
  • и многое другое...
Serato DJ Lite поставляется с бесплатной двухнедельной пробной версией Serato DJ Pro - полнофункциональное профессиональное программное обеспечение для диджеев.
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