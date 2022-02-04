Serato DJ Lite - бесплатная версия самого популярного программного обеспечения для диджеев в мире (Serato DJ Pro). Приложение предлагает FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости, метки и лупы, Sampler, возможность записывать миксы, определение тональности, расширение функциональности при помощи плагинов и многое другое.

Serato DJ Lite поставляется с режимом Practice Mode, который не требует никакого оборудования. Это отличный способ начать и понять, что такое диджеинг.

Ключевые функции Serato DJ Lite:

обладает всеми ключевыми функциями, необходимыми для обучения микшированию и скретчингу;

FX (эффекты), синхронизацию треков по скорости;

расширение функциональности при помощи плагинов;

прямая трансляция ваших диджейских сетов;

обширный набор обучающих материалов;

и многое другое...

Serato DJ Lite поставляется с бесплатной двухнедельной пробной версией Serato DJ Pro - полнофункциональное профессиональное программное обеспечение для диджеев.