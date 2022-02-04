Coin Stats для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Coin Stats, Inc.
|Категории:
|Кошельки - Портфолио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,24 Мб
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Coin Stats - удобный трекер криптовалюты & DeFi кошелек, который также позволяет получать актуальную информацию о том, какой на данный момент курс криптовалют в режиме реального времени, быстро просматривать важную информацию о рынке и эффективно контролировать ваш крипто портфель и курс биткоина.
Ключевые особенности Coin Stats:
- один кошелек для покупки, продажи, свопа (swap), мониторинга и зарабатывания на вашей крипте;
- возможность отслеживать курс биткоина, Ethereum и цен на более 5,000 альткоинов из 250 бирж в режиме реального времени;
- новости криптовалюты из более 40 источников;
- расширенный фильтр, сортировка и возможность изучать новые монеты для поиска новой крипты для инвестирования;
- отслеживание предыдущих показателей всех монет с помощью графика (диаграммы) японских свечей и линейных крипто графиков;
- создание своего портфеля с возможностью, добавлять вручную операции купить/продать или синхронизировать учетную запись на бирже и кошельки для «живого просмотра» (live view);
- уведомления о заполнении заказов или уведомления о транзакциях кошелька, чтобы всегда оставаться в курсе состояния ваших активов;
- нативные виджеты для доступа к крипте, курсу биткоина и вашему портфелю;
- поддерживаемые для синхронизации биржи: Binance, Bittrex, Kraken, Liqui, Cryptopia, Coinbase, Cex.io, Bitfinex, Coinbase Pro, Poloniex, Huobi Pro, Bitso, Bitstamp, Bitmex;
- поддерживаемые для синхронизации кошельки: Ethereum (ETH) wallet, Bitcoin (BTC) Wallet, Ripple (XRP) wallet, Siacoin wallet, NEO wallet. Dash wallet, DeepOnion Wallet, Cardano (ADA) wallet, TRON (TRX) wallet, EOS Wallet, Ledger Nano аппаратный кошелек.
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