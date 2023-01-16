MetaMask для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:265,69 Мб
MetaMask скриншот № 2
MetaMask скриншот № 3
MetaMask скриншот № 4

MetaMask - один из лучших Ethereum кошельков для легкого доступа к децентрализованным биржам (DEX), игровым платформам, букмекерским сайтам, онлайн-казино и многим другим приложениям.

Присутствует возможность легко покупать, отправлять, тратить и обменивать свои цифровые активы, совершайте платежи, осуществлять безопасный вход на веб-сайты, чтобы торговать активами, одалживать, брать взаймы и многое другое.

Особенности MetaMask:

  • Возможность использовать хранилище ключей MetaMask, безопасный вход и цифровой кошелек для управления своими цифровыми активами.
  • Возможность хранить токены, построенные на стандартах протокола ERC-20 и ERC-721.
  • Создание паролей и ключей на своем мобильном устройстве.
  • Просмотр и подключение к децентрализованным веб-сайтам.
  • Возможность контролировать, какой информацией делиться с сайтами.
  • Возможность импортировать уже существующий кошелек.
ТОП-сегодня раздела "Кошельки"
 

скачать Trust WalletTrust Wallet 6.3

Официальный криптовалютный кошелек Binance, идеально подходящий для хранения криптоактивов....

скачать Exodus: Crypto Bitcoin WalletExodus: Crypto Bitcoin Wallet 22.12.21

Отличный мобильный крипто-кошелек для Android. Функции данного кошелька включают графики...

скачать Bitcoin WalletBitcoin Wallet 7.21.2

Биткойн-кошелек для Android, который позволяет легко покупать BTC, BCH и ETH с оплатой дебетовой и...

скачать Coin StatsCoin Stats 4.3.0.1

Приложение для отслеживания курса биткоина, Ethereum и цен на более 5,000 альткоинов из 250 бирж в...

скачать BinanceBinance 1.36.3

Мобильный клиент популярной криптовалютной биржи Binance, позволяющий легко осуществлять...

скачать KuCoinKuCoin 3.60.1

Мобильное приложение для Android, которое представляет собой клиент для работы с одной из...

Отзывы о программе MetaMask

Admin

Отзывов о программе MetaMask 5.12.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв