MetaMask для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MetaMask Web3 Wallet
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|265,69 Мб
MetaMask - один из лучших Ethereum кошельков для легкого доступа к децентрализованным биржам (DEX), игровым платформам, букмекерским сайтам, онлайн-казино и многим другим приложениям.
Присутствует возможность легко покупать, отправлять, тратить и обменивать свои цифровые активы, совершайте платежи, осуществлять безопасный вход на веб-сайты, чтобы торговать активами, одалживать, брать взаймы и многое другое.
Особенности MetaMask:
- Возможность использовать хранилище ключей MetaMask, безопасный вход и цифровой кошелек для управления своими цифровыми активами.
- Возможность хранить токены, построенные на стандартах протокола ERC-20 и ERC-721.
- Создание паролей и ключей на своем мобильном устройстве.
- Просмотр и подключение к децентрализованным веб-сайтам.
- Возможность контролировать, какой информацией делиться с сайтами.
- Возможность импортировать уже существующий кошелек.
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