MetaMask - один из лучших Ethereum кошельков для легкого доступа к децентрализованным биржам (DEX), игровым платформам, букмекерским сайтам, онлайн-казино и многим другим приложениям.

Присутствует возможность легко покупать, отправлять, тратить и обменивать свои цифровые активы, совершайте платежи, осуществлять безопасный вход на веб-сайты, чтобы торговать активами, одалживать, брать взаймы и многое другое.

Особенности MetaMask: