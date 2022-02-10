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FontExpert для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение:30 дней
Версия:18.0 Release 5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,18 Мб
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FontExpert - приложение, которое позволяет просматривать и устанавливать шрифты, создавать Библиотеку, группы шрифтов, прикреплять папки с коллекциями шрифтов, осуществлять поиск шрифтов в Библиотеке и коллекциях шрифтов, а также проверять систему на наличие проблем со шрифтами.

Возможности FontExpert:

  • Просмотр шрифтов, находящихся на жестком диске, на сетевых устройствах, DVD дисках и подключаемых USB-дисках. Шрифт можно просмотреть в виде текста, отформатированного выбранным шрифтом, в виде таблицы символов или образца шрифта. Можно выбирать размер шрифта, его стиль и цвет.
  • Назначение шрифтам ключевых слов, присвоение оценок и категорий.
  • Поиск в Базе данных по ключевым словам, рейтингу, категориям, и также по выбранным свойствам шрифтов.
  • Поиск шрифтов на локальных дисках и сетевых устройствах.
  • Поиск дубликатов и испорченных шрифтов.
  • Возможность сортировать, фильтровать, просматривать, копировать, перемещать, удалять файлы шрифтов, устанавливать и деактивировать шрифты, создавать ссылки на шрифты и добавлять их в группы шрифтов.
  • Группы шрифтов.
  • Библиотека шрифтов и возможность просматривать ее в виде иерархии папок по разным видам свойств шрифтов, а также осуществлять поиск шрифтов в Библиотеке.
  • Печать выбранных шрифтов. Шрифты можно печатать в виде таблицы символов, набора строк разного размера или названиий гарнитур выделенных шрифтов, как установленных, так и еще не инсталлированных.
  • Отображение детальной информации о выбранном шрифте, включая разработчика шрифта, авторские права, таблицы TrueType, количество кернинговых пар, характеристики Panose, метрики Windows и др.
  • Проверка системы на наличие ошибок со шрифтами.
  • Экспорт шрифтов в виде HTML страницы.
  • Автоматическая активация отсутствующих шрифтов.
  • Программа добавляет в контекстное меню Проводника Windows команды Открыть, Печатать и Установить из FontExpert для файлов .ttf и .otf.
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