FontExpert - приложение, которое позволяет просматривать и устанавливать шрифты, создавать Библиотеку, группы шрифтов, прикреплять папки с коллекциями шрифтов, осуществлять поиск шрифтов в Библиотеке и коллекциях шрифтов, а также проверять систему на наличие проблем со шрифтами.

Возможности FontExpert: