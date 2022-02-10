FontExpert для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|18.0 Release 5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Proxima Software
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,18 Мб
|СКАЧАТЬ
FontExpert - приложение, которое позволяет просматривать и устанавливать шрифты, создавать Библиотеку, группы шрифтов, прикреплять папки с коллекциями шрифтов, осуществлять поиск шрифтов в Библиотеке и коллекциях шрифтов, а также проверять систему на наличие проблем со шрифтами.
Возможности FontExpert:
- Просмотр шрифтов, находящихся на жестком диске, на сетевых устройствах, DVD дисках и подключаемых USB-дисках. Шрифт можно просмотреть в виде текста, отформатированного выбранным шрифтом, в виде таблицы символов или образца шрифта. Можно выбирать размер шрифта, его стиль и цвет.
- Назначение шрифтам ключевых слов, присвоение оценок и категорий.
- Поиск в Базе данных по ключевым словам, рейтингу, категориям, и также по выбранным свойствам шрифтов.
- Поиск шрифтов на локальных дисках и сетевых устройствах.
- Поиск дубликатов и испорченных шрифтов.
- Возможность сортировать, фильтровать, просматривать, копировать, перемещать, удалять файлы шрифтов, устанавливать и деактивировать шрифты, создавать ссылки на шрифты и добавлять их в группы шрифтов.
- Группы шрифтов.
- Библиотека шрифтов и возможность просматривать ее в виде иерархии папок по разным видам свойств шрифтов, а также осуществлять поиск шрифтов в Библиотеке.
- Печать выбранных шрифтов. Шрифты можно печатать в виде таблицы символов, набора строк разного размера или названиий гарнитур выделенных шрифтов, как установленных, так и еще не инсталлированных.
- Отображение детальной информации о выбранном шрифте, включая разработчика шрифта, авторские права, таблицы TrueType, количество кернинговых пар, характеристики Panose, метрики Windows и др.
- Проверка системы на наличие ошибок со шрифтами.
- Экспорт шрифтов в виде HTML страницы.
- Автоматическая активация отсутствующих шрифтов.
- Программа добавляет в контекстное меню Проводника Windows команды Открыть, Печатать и Установить из FontExpert для файлов .ttf и .otf.
Редактор шрифтов, с помощью которого можно создавать и редактировать OpenType и веб-шрифты....
Редактор шрифтов профессионального уровня, предоставляющий возможность создавать...
ClearType Switch - утилита, которая объединяет в одном окне все настройки сглаживания шрифтов и...
Бесплатный редактор шрифтов, который предлагает множество разнообразных инструментов...
X-Fonter - программа для управления всеми вашими шрифтами, установка и деинсталляция,...
SmartVizor Barcode Label Printing 34.0.201.205
SmartVizor Barcode Label Printing - мощная программа с большим количеством инструментов для создания и...
Отзывы о программе FontExpert
Admin
Отзывов о программе FontExpert 18.0 Release 5 пока нет, можете добавить...