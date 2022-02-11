OneLaunch - удобная утилита, добавляющая в Windows 10 дополнительную панель задач, которая размещается в верхней части экрана, которая делают работу с ПК более удобной и эффективной. Одним щелчком мыши вы получите мгновенный доступ к браузеру OneLaunch, ярлыкам, приложениям и многому другому, например включения и выключения микрофона и камеры.

Кроме этого программа представляет информацию о текущей погоде и заголовки из популярных категорий новостей, а также позволяет получить доступ к популярным веб-сайтам.

Ключевые функции OneLaunch: