OneLaunch для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.103.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OneLaunch Technologies
|Категории:
|Украшательства - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,23 Мб
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OneLaunch - удобная утилита, добавляющая в Windows 10 дополнительную панель задач, которая размещается в верхней части экрана, которая делают работу с ПК более удобной и эффективной. Одним щелчком мыши вы получите мгновенный доступ к браузеру OneLaunch, ярлыкам, приложениям и многому другому, например включения и выключения микрофона и камеры.
Кроме этого программа представляет информацию о текущей погоде и заголовки из популярных категорий новостей, а также позволяет получить доступ к популярным веб-сайтам.
Ключевые функции OneLaunch:
- Быстрый встроенный поиск.
- Наличие мощного браузера на базе Chromium.
- Доступ к буферу обмена.
- Включение и выключение микрофона и камеры.
- Информация о текущей погоде и заголовки из популярных категорий новостей.
- Доступ к Корзине.
- Последние открытые файлы.
- Создание скриншотов.
- Быстрый доступ к различным популярным веб-сервисам, например к Instagram, Netflix и Gmail.
- и многое другое...
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