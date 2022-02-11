OneLaunch для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.103.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Украшательства - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:80,23 Мб
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OneLaunch скриншот № 1
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OneLaunch скриншот № 3

OneLaunch - удобная утилита, добавляющая в Windows 10 дополнительную панель задач, которая размещается в верхней части экрана, которая делают работу с ПК более удобной и эффективной. Одним щелчком мыши вы получите мгновенный доступ к браузеру OneLaunch, ярлыкам, приложениям и многому другому, например включения и выключения микрофона и камеры.

Кроме этого программа представляет информацию о текущей погоде и заголовки из популярных категорий новостей, а также позволяет получить доступ к популярным веб-сайтам.

Ключевые функции OneLaunch:

  • Быстрый встроенный поиск.
  • Наличие мощного браузера на базе Chromium.
  • Доступ к буферу обмена.
  • Включение и выключение микрофона и камеры.
  • Информация о текущей погоде и заголовки из популярных категорий новостей.
  • Доступ к Корзине.
  • Последние открытые файлы.
  • Создание скриншотов.
  • Быстрый доступ к различным популярным веб-сервисам, например к Instagram, Netflix и Gmail.
  • и многое другое...
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