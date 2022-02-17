XX-Net для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13,14 Мб
СКАЧАТЬ
XX-Net скриншот № 1
XX-Net скриншот № 2

XX-Net - это простой в использовании, антицензурный веб-прокси инструмент от китайских разработчиков, который включает в себя GAE_proxy и X-Tunnel, с поддержкой нескольких платформ, что гарантирует, получение доступа к информации, по разным причинам заблокированной в вашей стране.

Программа совместима с множеством веб-сайтов и платформ, поддерживает шифрование HTTPS, довольно быстра и поддерживает подключение через сканирование IP и другие каналы.

Ключевые особенности XX-Net:

  • Возможность подключения через сканирование IP-адресов и другие каналы.
  • Быстрая скорость работы.
  • Поддерживает полное шифрование https.
  • Простой и удобный в использовании.
  • Совместимость с большинством сайтов.

 

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать HamachiHamachi 2.2.0.633

Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера...

скачать SmartWhoisSmartWhois 5.1.291

SmartWhois - это удобное средство получения всей доступной информации о любом IP-адресе, имени...

скачать SpeedtestSpeedtest 1.9.159

Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...

скачать Интернет ЦензорИнтернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое...

скачать mHotspotmHotspot 7.8.8.9

mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете...

скачать VkBotVkBot 3.7.8

VKBot - многофункциональный инструмент для управления учетной записью ВКонтакте. Позволит...

Отзывы о программе XX-Net

Admin

Отзывов о программе XX-Net 4.6.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв