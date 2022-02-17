XX-Net - это простой в использовании, антицензурный веб-прокси инструмент от китайских разработчиков, который включает в себя GAE_proxy и X-Tunnel, с поддержкой нескольких платформ, что гарантирует, получение доступа к информации, по разным причинам заблокированной в вашей стране.

Программа совместима с множеством веб-сайтов и платформ, поддерживает шифрование HTTPS, довольно быстра и поддерживает подключение через сканирование IP и другие каналы.

Ключевые особенности XX-Net: