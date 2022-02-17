XX-Net для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael.X
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13,14 Мб
|СКАЧАТЬ
XX-Net - это простой в использовании, антицензурный веб-прокси инструмент от китайских разработчиков, который включает в себя GAE_proxy и X-Tunnel, с поддержкой нескольких платформ, что гарантирует, получение доступа к информации, по разным причинам заблокированной в вашей стране.
Программа совместима с множеством веб-сайтов и платформ, поддерживает шифрование HTTPS, довольно быстра и поддерживает подключение через сканирование IP и другие каналы.
Ключевые особенности XX-Net:
- Возможность подключения через сканирование IP-адресов и другие каналы.
- Быстрая скорость работы.
- Поддерживает полное шифрование https.
- Простой и удобный в использовании.
- Совместимость с большинством сайтов.
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Admin
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