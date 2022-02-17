SponsorBlock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ajay Ramachandran
|Категория:
|Блокировка рекламы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|834 Кб
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SponsorBlock - кроссбраузерное расширение с открытым исходным кодом для пропуска спонсорской рекламы в видеороликах на YouTube. Пользователи сообщают о появлении спонсора из расширения, и плагин автоматически пропускает спонсоров, находящихся в базе данных. Также поддерживается пропуск других фрагментов видео, таких как интро, аутро и напоминания о подписке.
В своей работе плагин SponsorBlock использует базу данных, которую ведут сами пользователи. При просмотре ролика в котором есть спонсорский контент, можно отметить места в видео, где оно начинается и заканчивается. После установки расширения, в плеере в нижней части будет новая кнопка, которую при желании можно скрыть в настройках плагина. Присутствует поддержка горячих клавиш.
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Admin
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