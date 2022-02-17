SponsorBlock - кроссбраузерное расширение с открытым исходным кодом для пропуска спонсорской рекламы в видеороликах на YouTube. Пользователи сообщают о появлении спонсора из расширения, и плагин автоматически пропускает спонсоров, находящихся в базе данных. Также поддерживается пропуск других фрагментов видео, таких как интро, аутро и напоминания о подписке.

В своей работе плагин SponsorBlock использует базу данных, которую ведут сами пользователи. При просмотре ролика в котором есть спонсорский контент, можно отметить места в видео, где оно начинается и заканчивается. После установки расширения, в плеере в нижней части будет новая кнопка, которую при желании можно скрыть в настройках плагина. Присутствует поддержка горячих клавиш.