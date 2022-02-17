SponsorBlock для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блокировка рекламы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:834 Кб
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SponsorBlock - кроссбраузерное расширение с открытым исходным кодом для пропуска спонсорской рекламы в видеороликах на YouTube. Пользователи сообщают о появлении спонсора из расширения, и плагин автоматически пропускает спонсоров, находящихся в базе данных. Также поддерживается пропуск других фрагментов видео, таких как интро, аутро и напоминания о подписке.

В своей работе плагин SponsorBlock использует базу данных, которую ведут сами пользователи. При просмотре ролика в котором есть спонсорский контент, можно отметить места в видео, где оно начинается и заканчивается. После установки расширения, в плеере в нижней части будет новая кнопка, которую при желании можно скрыть в настройках плагина. Присутствует поддержка горячих клавиш.

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