Spotify Ad Remover для Windows
|Оценка:
|3.62/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|Блокировка рекламы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 12 | Статистика
|Размер:
|3.82 Мб
|СКАЧАТЬ
Spotify Ad Remover — инструмент, который упрощает управление рекламными вставками в сервисе Spotify, путем блокировки отображение рекламных элементов при прослушивании музыки, чем обеспечивает более стабильный и непрерывный пользовательский опыт. Программа не требует предварительной настройки или сложного взаимодействия. Достаточно запустить её с правами администратора, после чего можно применить нужный режим работы всего одной кнопкой.
Все операции выполняются в одном окне, а переключение состояния: блокировка или разблокировка рекламы происходит в считанные секунды. После внесения изменений приложение можно закрыть, так как активированный режим сохраняется без постоянной работы программы в фоновом режиме. Spotify Ad Remover занимает минимум системных ресурсов, не создаёт нагрузку на устройство и не влияет на стабильность функционирования Spotify.
Основные возможности Spotify Ad Remover:
- Обеспечивает блокировку рекламных вставок в Spotify одной кнопкой.
- Использует автосохранение внесенных изменений без постоянного запуска программы.
- Предусматривает восстановление показа рекламы при необходимости.
- Предлагает мнимальный и интуитивный интерфейс без лишних элементов.
- Не предусматривает требований к дополнительной настройке или конфигурации.
- Минимально использует ресурсы системы и не влияет на производительность системы.
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...
uBlock Origin 1.66.4 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы...
AdGuard для Windows — это не просто еще один блокировщик. Это многоцелевой инструмент, который...
Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить...
Простая утилита для управления показом рекламы в приложении Spotify. Позволяет быстро...
Полезное дополнение для всех популярных браузеров, включая Firefox, Google Chrome, Safari, Edge, а также...
Отзывы о программе Spotify Ad Remover
Admin
Отзывов о программе Spotify Ad Remover 2.0 пока нет, можете добавить...