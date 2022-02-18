3DYD YouTube Source Filter для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|3DYD Soft
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,16 Мб
|СКАЧАТЬ
3DYD YouTube Source Filter - это набор плагинов для просмотра видео с медиасайтов (YouTube, Daily Motion, Vimeo и пр.), используя ваш настольный видеоплеер по умолчанию и без установленного плагина Adobe Flash. Все, что вам нужно сделать, это скопировать-вставить URL видео и добавить его в предпочитаемый медиаплеер.
Обратите внимание, что это работает только для видеоплееров, поддерживающих воспроизведение с помощью DirectShow, такими как MPC-HC или PotPlayer. Исключением является VLC, для которого доступен отдельный плагин. Настройки 3DYD YouTube Source предоставляют доступ к общим элементам управления, таким как предпочитаемое качество видео (240p, 360p, 720p, 1080p... и т.д.), поддержка 3D-видео, поддержка DASH-потоков Youtube, поддержка субтитров, приоритет видеоформатов и статистика воспроизведения.
Основные возможности 3DYD YouTube Source Filter:
- точная настройка автоматического выбора качества;
- ручной выбор качества перед началом воспроизведения;
- поддержка прямых потоков HLS;
- поддержка DASH-потоков (видео и аудио идут из отдельных потоков);
- поддержка воспроизведения только аудио;
- поддержка субтитров;
- доступ к метаданным видеостраницы.
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