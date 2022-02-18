3DYD YouTube Source Filter - это набор плагинов для просмотра видео с медиасайтов (YouTube, Daily Motion, Vimeo и пр.), используя ваш настольный видеоплеер по умолчанию и без установленного плагина Adobe Flash. Все, что вам нужно сделать, это скопировать-вставить URL видео и добавить его в предпочитаемый медиаплеер.

Обратите внимание, что это работает только для видеоплееров, поддерживающих воспроизведение с помощью DirectShow, такими как MPC-HC или PotPlayer. Исключением является VLC, для которого доступен отдельный плагин. Настройки 3DYD YouTube Source предоставляют доступ к общим элементам управления, таким как предпочитаемое качество видео (240p, 360p, 720p, 1080p... и т.д.), поддержка 3D-видео, поддержка DASH-потоков Youtube, поддержка субтитров, приоритет видеоформатов и статистика воспроизведения.

Основные возможности 3DYD YouTube Source Filter: