3DYD YouTube Source Filter для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10,16 Мб
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3DYD YouTube Source Filter - это набор плагинов для просмотра видео с медиасайтов (YouTube, Daily Motion, Vimeo и пр.), используя ваш настольный видеоплеер по умолчанию и без установленного плагина Adobe Flash. Все, что вам нужно сделать, это скопировать-вставить URL видео и добавить его в предпочитаемый медиаплеер.

Обратите внимание, что это работает только для видеоплееров, поддерживающих воспроизведение с помощью DirectShow, такими как MPC-HC или PotPlayer. Исключением является VLC, для которого доступен отдельный плагин. Настройки 3DYD YouTube Source предоставляют доступ к общим элементам управления, таким как предпочитаемое качество видео (240p, 360p, 720p, 1080p... и т.д.), поддержка 3D-видео, поддержка DASH-потоков Youtube, поддержка субтитров, приоритет видеоформатов и статистика воспроизведения.

Основные возможности 3DYD YouTube Source Filter:

  • точная настройка автоматического выбора качества;
  • ручной выбор качества перед началом воспроизведения;
  • поддержка прямых потоков HLS;
  • поддержка DASH-потоков (видео и аудио идут из отдельных потоков);
  • поддержка воспроизведения только аудио;
  • поддержка субтитров;
  • доступ к метаданным видеостраницы.
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