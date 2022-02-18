VivaCut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VivaCut
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,49 Мб
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VivaCut - профессиональная программа для монтажа и редактирования видео. Доступны высококачественные функции редактирования (обрезка видео, объединение, ускорение, поворот и т. д.), присутствуют стикеры и фильтры, возможность объединять различные фрагменты видео и пр.
Ключевые особенности VivaCut:
- Многослойная временная шкала: возможность обрезать видео клипы и нарезать видео с большой точностью, монтаж видео с эффектами и переходами для YouTube, Instagram и Tik Ток.
- Dидео с эффектами перехода.
- Монтаж видео с музыкой и текстом.
- Обрезка видео для самых популярных социальных сетей.
- Картинка в картинке.
- Хромакей: комбинируйте два видео или меняйте фон.
- Смешивание и объединение видео без особых усилий.
- Редактирование видео со спецэффектами.
- Монтаж видео с эффектами и переходами для YouTube, Instagram и Tik Ток.
- Пользовательское разрешение видео: экспорт видео в формате 720p и 1080p.
- Сохраняйте видео на телефон или делитесь ими на YouTube, Instagram и Tik Ток.
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