VivaCut для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,49 Мб
СКАЧАТЬ
VivaCut скриншот № 2
VivaCut скриншот № 3
VivaCut скриншот № 4

VivaCut - профессиональная программа для монтажа и редактирования видео. Доступны высококачественные функции редактирования (обрезка видео, объединение, ускорение, поворот и т. д.), присутствуют стикеры и фильтры, возможность объединять различные фрагменты видео и пр.

Ключевые особенности VivaCut:

  • Многослойная временная шкала: возможность обрезать видео клипы и нарезать видео с большой точностью, монтаж видео с эффектами и переходами для YouTube, Instagram и Tik Ток.
  • Dидео с эффектами перехода.
  • Монтаж видео с музыкой и текстом.
  • Обрезка видео для самых популярных социальных сетей.
  • Картинка в картинке.
  • Хромакей: комбинируйте два видео или меняйте фон.
  • Смешивание и объединение видео без особых усилий.
  • Редактирование видео со спецэффектами.
  • Монтаж видео с эффектами и переходами для YouTube, Instagram и Tik Ток.
  • Пользовательское разрешение видео: экспорт видео в формате 720p и 1080p.
  • Сохраняйте видео на телефон или делитесь ими на YouTube, Instagram и Tik Ток.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать LIKE LiteLIKE Lite 3.7.2

Компактная версия популярной молодёжной социальной видео сети LIKE. Приложение предлагает...

скачать Slow Motion Video FXSlow Motion Video FX 1.0.8

Slow Motion Video FX - камера замедленной съемки у вас в кармане. Приложение позволяет выбирать...

скачать Rotate Video FXRotate Video FX 1.4.2

Rotate Video FX – переворачивает снятое видео на 90, 180 или 270 градусов. Следует отметить факт, что...

скачать Cut Video FXCut Video FX 1.0.2

Cut Video FX - простой триммер для Android-устройств для ваших видео. Позволяет обрезать видеофайлы без дополнительных навыков и умений...

скачать Video Voice Changer FXVideo Voice Changer FX 1.0.2

Video Voice Changer FX - приложение для Android, которое позволяет изменять ваш голос в видео, чтобы он звучал совершенно по-другому...

скачать Movie Booth FXMovie Booth FX 1.15

Хотите быть режиссером боевика? Теперь вы можете! С помощью приложения Movie Booth FX вы можете редактировать свое мобильное видео, превратив его в настоящий экшн...

Отзывы о программе VivaCut

Admin

Отзывов о программе VivaCut 2.9.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв