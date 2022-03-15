Censor Tracker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,42 Мб
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Censor Tracker — расширение для браузеров Google Chrome и Firefox, которое позволяет обходить интернет-цензуру в РФ, и обнаружить сайты, заблокированные через фильтры DPI.

Censor Tracker предоставляет множество полезных функций, например обнаружение ограничений на основе DPI, обход ограничений на основе DPI и обход ограничений на основе реестра.

Особенности Censor Tracker:

  • Предупреждение, если сайт входит в реестр организаторов распространения информации.
  • Проверка, запрещен ли сайт в России.
  • Обход внереестровых блокировок.
  • Доступ к заблокированным ресурсам через надёжный прокси.
  • Поддержка всех популярных браузеров, включая Google Chrome, Firefox, Opera, Brave.
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