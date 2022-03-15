Censor Tracker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Censor Tracker
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,42 Мб
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Censor Tracker — расширение для браузеров Google Chrome и Firefox, которое позволяет обходить интернет-цензуру в РФ, и обнаружить сайты, заблокированные через фильтры DPI.
Censor Tracker предоставляет множество полезных функций, например обнаружение ограничений на основе DPI, обход ограничений на основе DPI и обход ограничений на основе реестра.
Особенности Censor Tracker:
- Предупреждение, если сайт входит в реестр организаторов распространения информации.
- Проверка, запрещен ли сайт в России.
- Обход внереестровых блокировок.
- Доступ к заблокированным ресурсам через надёжный прокси.
- Поддержка всех популярных браузеров, включая Google Chrome, Firefox, Opera, Brave.
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