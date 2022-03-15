mpv.net для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):8 / 8 | Статистика
Размер:29,84 Мб
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mpv.net - современная графическая оболочка для популярного медиаплеера командной строки mpv. Плеер поддерживает настраиваемые цветовые темы, а также включает CLI MPV.

mpv.net основан на libmpv, а также не требует DirectShow или Media Foundation. Приложение обеспечивает высококачественный вывод видео; libmpv имеет видеовыход на основе OpenGL, который способен на многие функции, такие как масштабирование видео с помощью популярных высококачественных алгоритмов, управление цветом, синхронизация кадров, интерполяция, HDR и многое другое. Также присутствует экранный контроллер, который предлагает управление воспроизведением с современным плоским дизайном.

Основные возможности mpv.net:

  • Простые конфигурационные файлы, которые легко читать и редактировать.
  • JSON IPC для управления плеером с помощью внешних программ.
  • Экранный контроллер (OSC, кнопки управления воспроизведением).
  • Интерфейс командной строки.
  • Запуск из терминала.
  • Ускоренное декодирование видео DXVA2.
  • Видеовывод, способный выполнять различные функции, такие как масштабирование видео с использованием популярных алгоритмов высокого качества, управление цветом, тайминг кадров, интерполяция, HDR и многое другое.
  • Браузерные расширения для запуска mpv.net из браузера.
  • Быстрая поиск.
  • Возможность использования в качестве видеоплеера, аудиоплеера и просмотрщика изображений с широким спектром поддерживаемых форматов.
  • Встроенные декодеры, не требуется установка внешних кодеков.
  • Встроенная потоковая передача мультимедиа.
  • Внешние файлы аудио и субтитров могут быть загружены вручную или автоматически.
  • Функция снятия скриншотов.
  • И многое другое...
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