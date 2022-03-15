mpv.net - современная графическая оболочка для популярного медиаплеера командной строки mpv. Плеер поддерживает настраиваемые цветовые темы, а также включает CLI MPV.

mpv.net основан на libmpv, а также не требует DirectShow или Media Foundation. Приложение обеспечивает высококачественный вывод видео; libmpv имеет видеовыход на основе OpenGL, который способен на многие функции, такие как масштабирование видео с помощью популярных высококачественных алгоритмов, управление цветом, синхронизация кадров, интерполяция, HDR и многое другое. Также присутствует экранный контроллер, который предлагает управление воспроизведением с современным плоским дизайном.

Основные возможности mpv.net: