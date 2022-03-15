mpv.net для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|stax76
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 8 | Статистика
|Размер:
|29,84 Мб
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mpv.net - современная графическая оболочка для популярного медиаплеера командной строки mpv. Плеер поддерживает настраиваемые цветовые темы, а также включает CLI MPV.
mpv.net основан на libmpv, а также не требует DirectShow или Media Foundation. Приложение обеспечивает высококачественный вывод видео; libmpv имеет видеовыход на основе OpenGL, который способен на многие функции, такие как масштабирование видео с помощью популярных высококачественных алгоритмов, управление цветом, синхронизация кадров, интерполяция, HDR и многое другое. Также присутствует экранный контроллер, который предлагает управление воспроизведением с современным плоским дизайном.
Основные возможности mpv.net:
- Простые конфигурационные файлы, которые легко читать и редактировать.
- JSON IPC для управления плеером с помощью внешних программ.
- Экранный контроллер (OSC, кнопки управления воспроизведением).
- Интерфейс командной строки.
- Запуск из терминала.
- Ускоренное декодирование видео DXVA2.
- Видеовывод, способный выполнять различные функции, такие как масштабирование видео с использованием популярных алгоритмов высокого качества, управление цветом, тайминг кадров, интерполяция, HDR и многое другое.
- Браузерные расширения для запуска mpv.net из браузера.
- Быстрая поиск.
- Возможность использования в качестве видеоплеера, аудиоплеера и просмотрщика изображений с широким спектром поддерживаемых форматов.
- Встроенные декодеры, не требуется установка внешних кодеков.
- Встроенная потоковая передача мультимедиа.
- Внешние файлы аудио и субтитров могут быть загружены вручную или автоматически.
- Функция снятия скриншотов.
- И многое другое...
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