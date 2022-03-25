Lim DICOM Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,66 Мб
Lim DICOM Viewer - бесплатная программа для просмотра рентгеновских снимков формата DICOM. В приложении можно открыть DICOM файл (файл с рентгеновским снимком), посмотреть информацию о снимке (теги), сохранить снимок в виде изображения, а самое главное можете изучать рентгеновские снимки, управление осуществляется правой кнопкой мышки.
Пользоваться программой очень просто - зажимаете правую кнопку мышки и двигаете вверх или вниз для регулирования контрастности изображения, а двигая мышку с зажатой правой кнопкой вправо или влево, Вы регулируете уровень изображения. Программа бесплатная и имеет интуитивно понятный интерфейс.
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