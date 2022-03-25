Lim DICOM Viewer - бесплатная программа для просмотра рентгеновских снимков формата DICOM. В приложении можно открыть DICOM файл (файл с рентгеновским снимком), посмотреть информацию о снимке (теги), сохранить снимок в виде изображения, а самое главное можете изучать рентгеновские снимки, управление осуществляется правой кнопкой мышки.

Пользоваться программой очень просто - зажимаете правую кнопку мышки и двигаете вверх или вниз для регулирования контрастности изображения, а двигая мышку с зажатой правой кнопкой вправо или влево, Вы регулируете уровень изображения. Программа бесплатная и имеет интуитивно понятный интерфейс.