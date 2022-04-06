Google Maps Go - мобильное приложение, представляющее собой облегченную версию стандартных Google Карт с поддержкой навигации. Данное приложение занимает в 100 раз меньше места, чем обычные Google Карты, поэтому оно отлично работает на устройствах с ограниченной памятью и в сетях с нестабильным подключением.

Присутствует возможность просматривать информацию о своем местоположении, пробках, маршрутах, а также о городском и междугородном общественном транспорте. Кроме того, вам будут доступны сведения о миллионах мест, в том числе телефоны и адреса организаций.

Ключевые особенности Google Maps Go:

Поиск оптимальных маршрутов с использованием любых способов передвижения: мотоцикла, метро, автобуса, такси, парома или пешком.

Получение информации о расписании общественного транспорта в режиме реального времени.

Использование навигации в Google Maps Go для любых видов транспорта.

Функция предварительного просмотра маршрутов.

Карта дорожных пробок, обновляемая в режиме реального времени.

Поиск лучших магазинов и других заведений поблизости.

Выбор ресторанов по отзывам других посетителей и просмотр сделанных ими фотографий блюд.

Поиск адресов и телефонов организаций.

Поддержка более 70 языков.

Точные и подробные карты (со спутниковыми снимками и информацией о ландшафте) более чем 200 стран и территорий.

Информация о маршрутах общественного транспорта в более чем 20000 городов.

Подробная информация об организациях для более чем 100 миллионов мест.

Примечание! Для этой версии требуется браузер Chrome.