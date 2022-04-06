Google Maps Go для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:159.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:619 Кб
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Google Maps Go скриншот № 2
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Google Maps Go скриншот № 4

Google Maps Go - мобильное приложение, представляющее собой облегченную версию стандартных Google Карт с поддержкой навигации. Данное приложение занимает в 100 раз меньше места, чем обычные Google Карты, поэтому оно отлично работает на устройствах с ограниченной памятью и в сетях с нестабильным подключением.

Присутствует возможность просматривать информацию о своем местоположении, пробках, маршрутах, а также о городском и междугородном общественном транспорте. Кроме того, вам будут доступны сведения о миллионах мест, в том числе телефоны и адреса организаций.

Ключевые особенности Google Maps Go:

  • Поиск оптимальных маршрутов с использованием любых способов передвижения: мотоцикла, метро, автобуса, такси, парома или пешком.
  • Получение информации о расписании общественного транспорта в режиме реального времени.
  • Использование навигации в Google Maps Go для любых видов транспорта.
  • Функция предварительного просмотра маршрутов.
  • Карта дорожных пробок, обновляемая в режиме реального времени.
  • Поиск лучших магазинов и других заведений поблизости.
  • Выбор ресторанов по отзывам других посетителей и просмотр сделанных ими фотографий блюд.
  • Поиск адресов и телефонов организаций.
  • Поддержка более 70 языков.
  • Точные и подробные карты (со спутниковыми снимками и информацией о ландшафте) более чем 200 стран и территорий.
  • Информация о маршрутах общественного транспорта в более чем 20000 городов.
  • Подробная информация об организациях для более чем 100 миллионов мест.
Примечание! Для этой версии требуется браузер Chrome.
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