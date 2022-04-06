Google Maps Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|159.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|619 Кб
Google Maps Go - мобильное приложение, представляющее собой облегченную версию стандартных Google Карт с поддержкой навигации. Данное приложение занимает в 100 раз меньше места, чем обычные Google Карты, поэтому оно отлично работает на устройствах с ограниченной памятью и в сетях с нестабильным подключением.
Присутствует возможность просматривать информацию о своем местоположении, пробках, маршрутах, а также о городском и междугородном общественном транспорте. Кроме того, вам будут доступны сведения о миллионах мест, в том числе телефоны и адреса организаций.
Ключевые особенности Google Maps Go:
- Поиск оптимальных маршрутов с использованием любых способов передвижения: мотоцикла, метро, автобуса, такси, парома или пешком.
- Получение информации о расписании общественного транспорта в режиме реального времени.
- Использование навигации в Google Maps Go для любых видов транспорта.
- Функция предварительного просмотра маршрутов.
- Карта дорожных пробок, обновляемая в режиме реального времени.
- Поиск лучших магазинов и других заведений поблизости.
- Выбор ресторанов по отзывам других посетителей и просмотр сделанных ими фотографий блюд.
- Поиск адресов и телефонов организаций.
- Поддержка более 70 языков.
- Точные и подробные карты (со спутниковыми снимками и информацией о ландшафте) более чем 200 стран и территорий.
- Информация о маршрутах общественного транспорта в более чем 20000 городов.
- Подробная информация об организациях для более чем 100 миллионов мест.
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Admin
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