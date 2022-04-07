Opera Crypto Browser для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.11.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,43 Мб
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Opera Crypto Browser - уникальный специализированный криптобраузер, в основу которого положен Web3. Присутствуют последние новости о блокчейне, календарь предстоящих вбросов токенов и отраслевых событий, криптосообщества, учебные материалы, а также защита от майнинга криптовалюты, блокировка рекламы, всплывающих окон и файлов cookie.

Ключевые особенности Opera Crypto Browser:

  • Экосистема партнерских отношений с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake и ENS и пр.
  • Crypto Corner - последние новости о блокчейне, календарь предстоящих вбросов токенов и отраслевых событий, криптосообщества, учебные материалы и многое другое.
  • Бесплатная защита от майнинга криптовалюты, блокировка рекламы, всплывающих окон и файлов cookie встроены в браузер для вашего спокойствия.
  • Встроенный блокировщик рекламы Opera Crypto Browser блокирует назойливую рекламу, поэтому веб-страницы загружаются даже быстрее, чем в других мобильных браузерах.
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