Opera Crypto Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.11.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,43 Мб
Opera Crypto Browser - уникальный специализированный криптобраузер, в основу которого положен Web3. Присутствуют последние новости о блокчейне, календарь предстоящих вбросов токенов и отраслевых событий, криптосообщества, учебные материалы, а также защита от майнинга криптовалюты, блокировка рекламы, всплывающих окон и файлов cookie.
Ключевые особенности Opera Crypto Browser:
- Экосистема партнерских отношений с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake и ENS и пр.
- Crypto Corner - последние новости о блокчейне, календарь предстоящих вбросов токенов и отраслевых событий, криптосообщества, учебные материалы и многое другое.
- Бесплатная защита от майнинга криптовалюты, блокировка рекламы, всплывающих окон и файлов cookie встроены в браузер для вашего спокойствия.
- Встроенный блокировщик рекламы Opera Crypto Browser блокирует назойливую рекламу, поэтому веб-страницы загружаются даже быстрее, чем в других мобильных браузерах.
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