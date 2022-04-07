Opera Crypto Browser - уникальный специализированный криптобраузер, в основу которого положен Web3. Присутствуют последние новости о блокчейне, календарь предстоящих вбросов токенов и отраслевых событий, криптосообщества, учебные материалы, а также защита от майнинга криптовалюты, блокировка рекламы, всплывающих окон и файлов cookie.

Ключевые особенности Opera Crypto Browser: