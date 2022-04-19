Element - безопасный мессенджер, который идеально подходит для групповых чатов при удаленной работе, и использует сквозное шифрование для обеспечения мощных видеоконференций, обмена файлами и голосовых звонков.

Программа работает на базе Matrix, открытой сети для безопасного обмена сообщениями и децентрализованного общения. Позволяет самостоятельно размещать свои данные и сообщения, предоставляя пользователям максимальный контроль над ними.

Ключевые особенности Element: