Element для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53,05 Мб
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Element - безопасный мессенджер, который идеально подходит для групповых чатов при удаленной работе, и использует сквозное шифрование для обеспечения мощных видеоконференций, обмена файлами и голосовых звонков.

Программа работает на базе Matrix, открытой сети для безопасного обмена сообщениями и децентрализованного общения. Позволяет самостоятельно размещать свои данные и сообщения, предоставляя пользователям максимальный контроль над ними.

Ключевые особенности Element:

  • Обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, совместное использование файлов, совместное использование экрана и целый ряд интеграций, ботов и виджетов.
  • Полностью зашифрованные сообщения, обеспечивающие безопасное корпоративное общение для удаленных работников, а также защищает все ваши данные, видео- и голосовую связь один на один благодаря сквозному шифрованию и перекрестной проверке устройств.
  • Проверка устройств с перекрестной подписью.
  • Децентрализованный чат на базе платформы Matrix с открытым исходным кодом.
  • Безопасный обмен файлами с зашифрованными данными при управлении проектами.
  • Видеочаты с VoIP и совместным использованием экрана.
  • Простая интеграция с вашими любимыми инструментами для совместной работы в Интернете, средствами управления проектами, VoIP-сервисами и другими приложениями для обмена сообщениями в команде.
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