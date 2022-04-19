Element для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vector Creations Limited
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,05 Мб
Element - безопасный мессенджер, который идеально подходит для групповых чатов при удаленной работе, и использует сквозное шифрование для обеспечения мощных видеоконференций, обмена файлами и голосовых звонков.
Программа работает на базе Matrix, открытой сети для безопасного обмена сообщениями и децентрализованного общения. Позволяет самостоятельно размещать свои данные и сообщения, предоставляя пользователям максимальный контроль над ними.
Ключевые особенности Element:
- Обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, совместное использование файлов, совместное использование экрана и целый ряд интеграций, ботов и виджетов.
- Полностью зашифрованные сообщения, обеспечивающие безопасное корпоративное общение для удаленных работников, а также защищает все ваши данные, видео- и голосовую связь один на один благодаря сквозному шифрованию и перекрестной проверке устройств.
- Проверка устройств с перекрестной подписью.
- Децентрализованный чат на базе платформы Matrix с открытым исходным кодом.
- Безопасный обмен файлами с зашифрованными данными при управлении проектами.
- Видеочаты с VoIP и совместным использованием экрана.
- Простая интеграция с вашими любимыми инструментами для совместной работы в Интернете, средствами управления проектами, VoIP-сервисами и другими приложениями для обмена сообщениями в команде.
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