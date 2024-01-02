Coolmuster HEIC Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 77 | Статистика
|Размер:
|7 Мб
|СКАЧАТЬ
Coolmuster HEIC Converter - приложение, которое позволяет вам конвертировать изображения HEIC в формат JPG или PNG с возможностью пакетной обработки.
Coolmuster HEIC Converter может работать с несколькими файлами одновременно. Это очень важно для тех, кто привык работать с пакетной обработкой, и у кого есть множество изображений для обработки. Пользователь может выбрать желаемые выходные характеристики, такие как формат изображения, качество и EXIF-записи.
Помимо основных настроек, относящихся к форматам JPG и PNG, приложение также предоставляет несколько других настроек, касающихся характеристик выходных данных. Во-первых, вы можете выбрать приложение для сохранения оригинальных записей EXIF.
Во-вторых, качество выходного изображения может быть выбрано как с помощью ползунка, так и с помощью стрелочного инкремента, что позволяет быстро и гибко его настроить. Что касается самого процесса конвертирования, то благодаря индикатору прогресса можно просмотреть ход выполнения задачи.
Особенности Coolmuster HEIC Converter:
- Перетаскивайте файлы HEIC и конвертируйте их без лишних усилий.
- Быстрое преобразование HEIC в JPG/JPEG/PNG без потери качества.
- Простота пакетного добавления файлов или папок HEIC за один раз.
- Поддержка предварительного просмотра файлов HEIC перед их конвертированием.
- Сохранение информации EXIF при конвертировании HEIC в JPG/JPEG.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
XnConvert - бесплатная кроссплатформенная утилита для конвертации и обработки цифровых...
Отзывы о программе Coolmuster HEIC Converter
Admin
Отзывов о программе Coolmuster HEIC Converter 1.1.12 пока нет, можете добавить...