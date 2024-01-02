Coolmuster HEIC Converter - приложение, которое позволяет вам конвертировать изображения HEIC в формат JPG или PNG с возможностью пакетной обработки.

Coolmuster HEIC Converter может работать с несколькими файлами одновременно. Это очень важно для тех, кто привык работать с пакетной обработкой, и у кого есть множество изображений для обработки. Пользователь может выбрать желаемые выходные характеристики, такие как формат изображения, качество и EXIF-записи.

Помимо основных настроек, относящихся к форматам JPG и PNG, приложение также предоставляет несколько других настроек, касающихся характеристик выходных данных. Во-первых, вы можете выбрать приложение для сохранения оригинальных записей EXIF.

Во-вторых, качество выходного изображения может быть выбрано как с помощью ползунка, так и с помощью стрелочного инкремента, что позволяет быстро и гибко его настроить. Что касается самого процесса конвертирования, то благодаря индикатору прогресса можно просмотреть ход выполнения задачи.

Особенности Coolmuster HEIC Converter: