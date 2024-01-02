Coolmuster HEIC Converter для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 77 | Статистика
Размер:7 Мб
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Coolmuster HEIC Converter скриншот № 1

Coolmuster HEIC Converter - приложение, которое позволяет вам конвертировать изображения HEIC в формат JPG или PNG с возможностью пакетной обработки.

Coolmuster HEIC Converter может работать с несколькими файлами одновременно. Это очень важно для тех, кто привык работать с пакетной обработкой, и у кого есть множество изображений для обработки. Пользователь может выбрать желаемые выходные характеристики, такие как формат изображения, качество и EXIF-записи.

Помимо основных настроек, относящихся к форматам JPG и PNG, приложение также предоставляет несколько других настроек, касающихся характеристик выходных данных. Во-первых, вы можете выбрать приложение для сохранения оригинальных записей EXIF.

Во-вторых, качество выходного изображения может быть выбрано как с помощью ползунка, так и с помощью стрелочного инкремента, что позволяет быстро и гибко его настроить. Что касается самого процесса конвертирования, то благодаря индикатору прогресса можно просмотреть ход выполнения задачи.

Особенности Coolmuster HEIC Converter:

  • Перетаскивайте файлы HEIC и конвертируйте их без лишних усилий.
  • Быстрое преобразование HEIC в JPG/JPEG/PNG без потери качества.
  • Простота пакетного добавления файлов или папок HEIC за один раз.
  • Поддержка предварительного просмотра файлов HEIC перед их конвертированием.
  • Сохранение информации EXIF при конвертировании HEIC в JPG/JPEG.
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