Hola Browser для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.196.790 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:620 Кб
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Hola Browser - интернет-браузер на базе движка Chromium, который благодаря наличию встроенного расширения Hola VPN, позволяет выбирать разные страны подключения, тем самым предоставляя доступ к недоступным в вашей стране сайтам или сервисам.

Доступны все основные функции движка Chromium, включая синхронизацию аккаунта Google, возможность устанавливать темы и расширения из интернет-магазина Chrome и пр. Кроме того имеются ярлыки для часто посещаемых через VPN в вашей стране сайтов, которые затем можно открыть через рекомендуемую страну подключения.

Ключевые особенности Hola Browser:

  • Встроенное расширение Hola VPN.
  • Высокая скорость соединения. Не имеет ограничений по пропускной способности.
  • Около 180 локаций подключения. Возможность установить разное местоположение для каждой вкладки браузера.
  • Защита своей конфиденциальности в Интернете.
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