Hola Browser - интернет-браузер на базе движка Chromium, который благодаря наличию встроенного расширения Hola VPN, позволяет выбирать разные страны подключения, тем самым предоставляя доступ к недоступным в вашей стране сайтам или сервисам.

Доступны все основные функции движка Chromium, включая синхронизацию аккаунта Google, возможность устанавливать темы и расширения из интернет-магазина Chrome и пр. Кроме того имеются ярлыки для часто посещаемых через VPN в вашей стране сайтов, которые затем можно открыть через рекомендуемую страну подключения.

Ключевые особенности Hola Browser: