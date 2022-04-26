Hola Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.196.790 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hola
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|620 Кб
Hola Browser - интернет-браузер на базе движка Chromium, который благодаря наличию встроенного расширения Hola VPN, позволяет выбирать разные страны подключения, тем самым предоставляя доступ к недоступным в вашей стране сайтам или сервисам.
Доступны все основные функции движка Chromium, включая синхронизацию аккаунта Google, возможность устанавливать темы и расширения из интернет-магазина Chrome и пр. Кроме того имеются ярлыки для часто посещаемых через VPN в вашей стране сайтов, которые затем можно открыть через рекомендуемую страну подключения.
Ключевые особенности Hola Browser:
- Встроенное расширение Hola VPN.
- Высокая скорость соединения. Не имеет ограничений по пропускной способности.
- Около 180 локаций подключения. Возможность установить разное местоположение для каждой вкладки браузера.
- Защита своей конфиденциальности в Интернете.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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