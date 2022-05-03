Alpha File Explorer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lothery Investments Ltd
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 8 | Статистика
|Размер:
|6,35 Мб
Alpha File Explorer - удобное приложение, позволяющее оптимизировать ваш телефон, очистить его от мусора и повысить его производительность, которое включает в себя мощный диспетчер приложений, инструменты анализа файлов и пр.
Ключевые особенности Alpha File Explorer:
- Очистка ненужных файлов кеша.
- Очистка остаточных файлов из удаленных приложений.
- Очистка установочных apk-файлов для экономии места.
- Возможность просматривать и управлять всеми приложениями, установленными на вашем локальном устройстве, включая имя пакета, размер (можно сделать резервную копию, остановить или удалить приложение).
- Возможность анализировать локальные хранилища для очистки ненужных файлов.
- Просмотр файлов на своем устройстве через различные типы (изображения, видео, приложения, загрузки, архивы и т. д.).
- Общий доступ к файлам. Возможность передавать файлы через Wi-Fi или Bluetooth на другие мобильные телефоны или ПК. Передача файлов реализована очень быстро, без ограничений по размеру файла. Это может быть полезно для всех типов файлов, включая видео, музыку, приложения, изображения и т. д.
- Оптимизированная поисковая система, которая мгновенно найдет файлы во внутренней памяти или на SD-карте.
- Защита своих личных данных и файлов с помощью паролей или шаблонов.
- Оптимизация использования ЦП и остановка приложений, чтобы снизить температуру ЦП.
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