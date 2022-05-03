Генератор логотипов для Esport для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZipoApps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34,57 Мб
Генератор логотипов для Esport – приложение, позволяющее легко создавать профессиональные, уникальные и впечатляющие логотипы для киберспортивной команды.
Простое приложение, в котором вы можете создать собственный логотип за считанные минуты. Достаточно лишь выбрать один из более 300 шаблонов логотипов, созданных профессиональными дизайнерами. Далее отредактировать выбранный шаблон.
В приложении доступно более 250 шрифтов и фонов. На выбор предлагается огромное количество значков, аватарок и символов для создания логотипа вашей команды. Выберите готовый шаблон для логотипа из 300 представленных. Сохраняйте и выкладывайте свои логотипы в формате прозрачных PNG или с фонами в высоком разрешении.
Преимущества генератора логотипов для киберспорта:
- Более 300 шаблонов логотипов для киберспорта — от самых простых до сложных. Каждый элемент дизайна логотипа полностью подстраивается под ваши предпочтения, что позволяет за считанные минуты создать абсолютно уникальный логотип.
- Простые и быстрые инструменты для редактирования текста: размер шрифта, межстрочный интервал, цвет шрифта.
- Лучшая подборка цветовых гамм.
- Более 100 стильных шрифтов для вашей команды от профессиональных дизайнеров.
- Огромный выбор оригинальных фонов, специально разработанных для создания логотипов. Выбирайте фон, который лучше всего подходит вашему логотипу, или предпочитаемый цвет фона.
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Admin
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