Генератор логотипов для Esport – приложение, позволяющее легко создавать профессиональные, уникальные и впечатляющие логотипы для киберспортивной команды.

Простое приложение, в котором вы можете создать собственный логотип за считанные минуты. Достаточно лишь выбрать один из более 300 шаблонов логотипов, созданных профессиональными дизайнерами. Далее отредактировать выбранный шаблон.

В приложении доступно более 250 шрифтов и фонов. На выбор предлагается огромное количество значков, аватарок и символов для создания логотипа вашей команды. Выберите готовый шаблон для логотипа из 300 представленных. Сохраняйте и выкладывайте свои логотипы в формате прозрачных PNG или с фонами в высоком разрешении.

Преимущества генератора логотипов для киберспорта: