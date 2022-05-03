Программы для Android » Графика » другое » Генератор логотипов для Esport 1.0.6.2

Генератор логотипов для Esport для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:34,57 Мб
Генератор логотипов для Esport скриншот № 2
Генератор логотипов для Esport скриншот № 3
Генератор логотипов для Esport скриншот № 4

Генератор логотипов для Esport – приложение, позволяющее легко создавать профессиональные, уникальные и впечатляющие логотипы для киберспортивной команды.

Простое приложение, в котором вы можете создать собственный логотип за считанные минуты. Достаточно лишь выбрать один из более 300 шаблонов логотипов, созданных профессиональными дизайнерами. Далее отредактировать выбранный шаблон.

В приложении доступно более 250 шрифтов и фонов. На выбор предлагается огромное количество значков, аватарок и символов для создания логотипа вашей команды. Выберите готовый шаблон для логотипа из 300 представленных. Сохраняйте и выкладывайте свои логотипы в формате прозрачных PNG или с фонами в высоком разрешении.

Преимущества генератора логотипов для киберспорта:

  • Более 300 шаблонов логотипов для киберспорта — от самых простых до сложных. Каждый элемент дизайна логотипа полностью подстраивается под ваши предпочтения, что позволяет за считанные минуты создать абсолютно уникальный логотип.
  • Простые и быстрые инструменты для редактирования текста: размер шрифта, межстрочный интервал, цвет шрифта.
  • Лучшая подборка цветовых гамм.
  • Более 100 стильных шрифтов для вашей команды от профессиональных дизайнеров.
  • Огромный выбор оригинальных фонов, специально разработанных для создания логотипов. Выбирайте фон, который лучше всего подходит вашему логотипу, или предпочитаемый цвет фона.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Adobe Photoshop SketchAdobe Photoshop Sketch 2.2.321

Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами,...

скачать Signature CaptureSignature Capture 7.3

Signature Capture - электронные подписи всегда с вами, используйте утилиту самостоятельно или...

скачать Logo Maker ProLogo Maker Pro 2.6

Простое Android-приложение, которое позволяет быстро и легко создать логотип для всех типов...

скачать Pixel ArtPixel Art 7.0.0

Pixel Art - это не просто раскраска. Это приятный способ расслабиться и раскрыть свой...

скачать Google ФотоGoogle Фото 5.77.0.428630466

Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы...

скачать Planner 5DPlanner 5D 1.26.35

Planner 5D – простой и удобный способ создавать трехмерные планировки помещений, дизайн...

Отзывы о программе Генератор логотипов для Esport

Admin

Отзывов о программе Генератор логотипов для Esport 1.0.6.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв