Камера для Android для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Litter Penguin
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.71 Мб
|СКАЧАТЬ
Камера для Android — это простое и удобное приложение для съемки фотографий и видео на устройствах с операционной системой Android. Программа позволяет легко создавать качественные снимки и видеоролики, используя весь потенциал вашего смартфона или планшета. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому набору функций, приложение подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, которым необходимы гибкие настройки камеры.
Приложение поддерживает три режима съемки: стандартная камера, видеозапись и панорамная съемка. Это позволяет выбирать наиболее подходящий режим для каждой ситуации. Пользователи могут управлять зумом с помощью жеста "pinch", устанавливать таймер обратного отсчета для автосъемки, а также пользоваться функцией умной панорамы для создания широкоугольных снимков. Программа автоматически адаптирует интерфейс под формат устройства, будь то смартфон или планшет, что делает процесс съемки еще более удобным.
Кроме того, пользователи могут регулировать качество снимков, настраивать баланс белого для различных условий освещения, а также выбирать режимы съемки, такие как ночная съемка, действие или закат. Поддерживается установка параметров экспозиции и геолокация, что делает приложение идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум от камеры своего устройства.
Основные возможности приложения Камера для Android:
- Три режима съемки: камера, видеозапись и панорама.
- Возможности фото- и видеокамеры, включая настройку качества снимков.
- Управление зумом с помощью жеста "pinch".
- Функция умной панорамы для создания широкоугольных снимков.
- Таймер обратного отсчета для автосъемки.
- Адаптивный интерфейс для смартфонов и планшетов.
- Настройка баланса белого (лампа накаливания, флуоресцентный свет, авто, дневной свет, облачно).
- Выбор режимов экрана (действие, ночь, закат, воспроизведение).
- Настройка экспозиции.
- Опция сохранения данных о местоположении.
- Настраиваемые кнопки управления громкостью для съемки.
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Отзывы о программе Камера для Android
Admin
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