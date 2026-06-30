AI Image Generator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:97 Мб
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AI Image Generator — приложение для создания цифровых изображений, иллюстраций, картин и обоев с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа позволяет преобразовывать текстовые описания в готовые изображения, используя различные художественные стили и параметры оформления. Кроме текстовых запросов, приложение поддерживает работу с изображениями, позволяя использовать их как основу для генерации новых вариантов.

Предлагает широкий выбор художественных направлений, включая реалистичные изображения, стили аниме, цифровые рисунки, абстрактные композиции и другие варианты оформления.

Список основных возможностей AI Image Generator:

  • Создание изображений по текстовому описанию с помощью искусственного интеллекта.
  • Генерация изображений на основе загруженных фотографий и других изображений.
  • Выбор различных художественных стилей для изменения внешнего вида создаваемого изображения.
  • Создание реалистичных изображений, аниме-артов, цифровых рисунков и нестандартных художественных композиций.
  • Настройка результата генерации с помощью дополнительных параметров.
  • Создание персональных обоев для смартфона или других устройств.
  • Поиск похожих изображений и изучение идей из библиотеки созданных работ.
  • Просмотр примеров изображений и текстовых запросов других пользователей.
  • Сохранение и обмен созданными изображениями.
  • Постоянное обновление коллекции доступных художественных стилей и возможностей генерации.
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Отзывы о программе AI Image Generator

Admin

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