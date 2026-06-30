AI Image Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ImagineArt
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|97 Мб
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AI Image Generator — приложение для создания цифровых изображений, иллюстраций, картин и обоев с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа позволяет преобразовывать текстовые описания в готовые изображения, используя различные художественные стили и параметры оформления. Кроме текстовых запросов, приложение поддерживает работу с изображениями, позволяя использовать их как основу для генерации новых вариантов.
Предлагает широкий выбор художественных направлений, включая реалистичные изображения, стили аниме, цифровые рисунки, абстрактные композиции и другие варианты оформления.
Список основных возможностей AI Image Generator:
- Создание изображений по текстовому описанию с помощью искусственного интеллекта.
- Генерация изображений на основе загруженных фотографий и других изображений.
- Выбор различных художественных стилей для изменения внешнего вида создаваемого изображения.
- Создание реалистичных изображений, аниме-артов, цифровых рисунков и нестандартных художественных композиций.
- Настройка результата генерации с помощью дополнительных параметров.
- Создание персональных обоев для смартфона или других устройств.
- Поиск похожих изображений и изучение идей из библиотеки созданных работ.
- Просмотр примеров изображений и текстовых запросов других пользователей.
- Сохранение и обмен созданными изображениями.
- Постоянное обновление коллекции доступных художественных стилей и возможностей генерации.
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Admin
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