AI Image Generator — приложение для создания цифровых изображений, иллюстраций, картин и обоев с помощью технологий искусственного интеллекта. Программа позволяет преобразовывать текстовые описания в готовые изображения, используя различные художественные стили и параметры оформления. Кроме текстовых запросов, приложение поддерживает работу с изображениями, позволяя использовать их как основу для генерации новых вариантов.

Предлагает широкий выбор художественных направлений, включая реалистичные изображения, стили аниме, цифровые рисунки, абстрактные композиции и другие варианты оформления.

Список основных возможностей AI Image Generator: