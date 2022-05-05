GPS Live Navigation для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JVSTUDIOS
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|289,22 Мб
GPS Live Navigation - удобное приложение, которое сочетает в себе онлайн и оффлайн карты, навигацию в реальном времени, оповещение о трафике, уведомления о погоде, спидометр и пр. Кроме того все эти функции учитывают информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени, включая текущее ограничение скорости, благодаря чему можно точно расчитать временя прибытия в пункт назначения.
Выбирайте онлайн или офлайн GPS-навигацию и добирайтесь до места назначения быстрее. Вы также можете сообщить предполагаемое время прибытия. Почти все страны и территории нанесены на карту с достопримечательностями.
Основные функции GPS Live Navigation:
- Пошаговая навигация включает аудио и визуальные подсказки, когда вы в пути. Используйте режимы вождения, ходьбы и велосипедной навигации.
- Маршрутизация с учетом трафика: информация о пробках автоматически обновляется во время поездки, и водители получают уведомление.
- Офлайн-карты и маршруты: загрузите нужную карту для вашего региона и перемещайтесь без Интернета.
- Поиск местных ресторанов, предприятий и других близлежащих мест, с возможностью делиться ими с друзьями и семьей.
- Точное отслеживание местоположения.
- Возможность безопасно и эффективно сообщать об аварии, опасности или контроле скорости на вашем маршруте.
- Настройка своего местоположения и добавление в избранное для более быстрой навигации и экономии времени.
- Механизм точного определения местоположения непрерывно фильтрует и обрабатывает сигналы GPS и обобщает текущее местоположение водителя, даже когда сигналы GPS недоступны, используя алгоритмы точного счисления, чтобы избежать прерывания навигации.
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