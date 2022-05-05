GPS Live Navigation - удобное приложение, которое сочетает в себе онлайн и оффлайн карты, навигацию в реальном времени, оповещение о трафике, уведомления о погоде, спидометр и пр. Кроме того все эти функции учитывают информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени, включая текущее ограничение скорости, благодаря чему можно точно расчитать временя прибытия в пункт назначения.

Выбирайте онлайн или офлайн GPS-навигацию и добирайтесь до места назначения быстрее. Вы также можете сообщить предполагаемое время прибытия. Почти все страны и территории нанесены на карту с достопримечательностями.

Основные функции GPS Live Navigation: