EasyCut для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.4.4084 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:35,08 Мб
EasyCut скриншот № 1
EasyCut скриншот № 2
EasyCut скриншот № 3
EasyCut скриншот № 4

EasyCut - инструмент для создания привлекательных видеороликов. Приложение позволяет быстро редактировать, обрезать, обрезать и публиковать видео, присутствует возможность добавлять музыку, стикеры и применять к своим видеоклипам потрясающие видеоэффекты и многое другое.

Ключевые особенности EasyCut:

  • Возможность обрезать и вырезать видео до нужной длины.
  • Организуйте видео, аудио и фотографии с помощью перетаскивания.
  • Трендовые видеоэффекты и фильтры из Instagram. Также имеются бесплатные эффекты при переходе видео, которые сделают Ваши видео привлекательными и художественными в простом виде.
  • Возможность улучшать и изменять цвет Вашего видео, а также оживляйте его с помощью удобной функции цветокоррекции и цвето-редакции.
  • Настройка фона Вашего видео.
  • Настройка заголовков и графики.
  • Доступ к встроенной анимированной графике, такой как заголовки, наклейки и накладки.
  • Разнообразные текстовые шрифты. Измените цвет, размер, шрифт и многое другое.
  • Управление скоростью видео.
  • Возможность легко демонстрировать свои творения на любых любимых социальных сайтах, включая YouTube, Instagram и другие. Как только вы закончите создавать видео, вы можете экспортировать его в формате HD и поделиться им со своими друзьями.
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