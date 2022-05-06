EasyCut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.4.4084 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Great Talent Video Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|35,08 Мб
EasyCut - инструмент для создания привлекательных видеороликов. Приложение позволяет быстро редактировать, обрезать, обрезать и публиковать видео, присутствует возможность добавлять музыку, стикеры и применять к своим видеоклипам потрясающие видеоэффекты и многое другое.
Ключевые особенности EasyCut:
- Возможность обрезать и вырезать видео до нужной длины.
- Организуйте видео, аудио и фотографии с помощью перетаскивания.
- Трендовые видеоэффекты и фильтры из Instagram. Также имеются бесплатные эффекты при переходе видео, которые сделают Ваши видео привлекательными и художественными в простом виде.
- Возможность улучшать и изменять цвет Вашего видео, а также оживляйте его с помощью удобной функции цветокоррекции и цвето-редакции.
- Настройка фона Вашего видео.
- Настройка заголовков и графики.
- Доступ к встроенной анимированной графике, такой как заголовки, наклейки и накладки.
- Разнообразные текстовые шрифты. Измените цвет, размер, шрифт и многое другое.
- Управление скоростью видео.
- Возможность легко демонстрировать свои творения на любых любимых социальных сайтах, включая YouTube, Instagram и другие. Как только вы закончите создавать видео, вы можете экспортировать его в формате HD и поделиться им со своими друзьями.
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