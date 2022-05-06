Blood Pressure App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|QR Code Scanner
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,9 Мб
Blood Pressure App - полезный мобильный инструмент, который поможет вам получить информацию о кровянном давлении, отслеживать тенденции, связанные с артериальным давлением, а также предоставит полезные советы по образу жизни, позволяющий вам улучшить свое здоровье.
Приложение поможет вам собрать такую информацию, как диапазоны значений артериального давления, фактические тенденции и другую информацию. С этим удобным инструментом для контроля кровяного давления вы сможете легко узнать, в безопасной ли зоне ваше давление.
С помощью приложения вам будет несложно контролировать свое артериальное давление и отслеживать небольшие изменения, вызванные коррекцией образа жизни. Присутствует возможность получать комплексное представление о своем давлении крови в различных состояниях (в положении лежа, сидя, до/после еды и т.п.).
Можно без проблем экспортировать данные изменения артериального давления и показывать их своему лечащему врачу. Кроме того приложение выдает полезные советы по способам улучшения здоровья в долгосрочной перспективе.
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