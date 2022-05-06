Blood Pressure App для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,9 Мб
Blood Pressure App скриншот № 1
Blood Pressure App скриншот № 2

Blood Pressure App - полезный мобильный инструмент, который поможет вам получить информацию о кровянном давлении, отслеживать тенденции, связанные с артериальным давлением, а также предоставит полезные советы по образу жизни, позволяющий вам улучшить свое здоровье.

Приложение поможет вам собрать такую информацию, как диапазоны значений артериального давления, фактические тенденции и другую информацию. С этим удобным инструментом для контроля кровяного давления вы сможете легко узнать, в безопасной ли зоне ваше давление.

С помощью приложения вам будет несложно контролировать свое артериальное давление и отслеживать небольшие изменения, вызванные коррекцией образа жизни. Присутствует возможность получать комплексное представление о своем давлении крови в различных состояниях (в положении лежа, сидя, до/после еды и т.п.).

Можно без проблем экспортировать данные изменения артериального давления и показывать их своему лечащему врачу. Кроме того приложение выдает полезные советы по способам улучшения здоровья в долгосрочной перспективе.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать SweatcoinSweatcoin 95.1

Мобильное Android-приложение, которое отслеживает ваши ежедневные передвижения на свежем...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Polar BeatPolar Beat 3.4.9

Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...

скачать 200 Отжиманий с нуля200 Отжиманий с нуля 3.1.1

Эффективный план тренировок, с помощью которого можно добиться цели - 200 отжиманий за раз!...

скачать Супертренировки для всего телаСупертренировки для всего тела 1.30

Супертренировки для всего тела – помогут вам в кратчайшие сроки выйти на пик формы....

скачать Walkr: Fitness Space AdventureWalkr: Fitness Space Adventure 6.4.1.7

Уникальная в своем роде фитнес игра, которая использует встроенный в смартфон шагомер,...

Отзывы о программе Blood Pressure App

Admin

Отзывов о программе Blood Pressure App 1.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв