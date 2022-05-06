Blood Pressure App - полезный мобильный инструмент, который поможет вам получить информацию о кровянном давлении, отслеживать тенденции, связанные с артериальным давлением, а также предоставит полезные советы по образу жизни, позволяющий вам улучшить свое здоровье.

Приложение поможет вам собрать такую информацию, как диапазоны значений артериального давления, фактические тенденции и другую информацию. С этим удобным инструментом для контроля кровяного давления вы сможете легко узнать, в безопасной ли зоне ваше давление.

С помощью приложения вам будет несложно контролировать свое артериальное давление и отслеживать небольшие изменения, вызванные коррекцией образа жизни. Присутствует возможность получать комплексное представление о своем давлении крови в различных состояниях (в положении лежа, сидя, до/после еды и т.п.).

Можно без проблем экспортировать данные изменения артериального давления и показывать их своему лечащему врачу. Кроме того приложение выдает полезные советы по способам улучшения здоровья в долгосрочной перспективе.