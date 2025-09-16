Perfect Posture для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|EZ Health
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.17 Мб
|СКАЧАТЬ
Perfect Posture — приложение, которое помогает скорректировать осанки, уменьшить болевые ощущения в спине и улучшить общее состояние позвоночника. Содержит разнообразные комплексы упражнений, растяжек и йогических практик, которые способствуют формированию привычки держать спину ровной. Программа не требует дополнительного оборудования и подходит для тренировок в домашних условиях.
Приложение предлагает более 200 упражнений, разделенных по сложности, что дает возможность подобрать подходящий режим новичкам и пользователям с опытом тренировок. Для удобства пользователей предусмотрены видеоруководства, персонализированные планы, а также возможность отслеживать прогресс с помощью графиков. Также пользователи могут ознакомиться со статьями о здоровье позвоночника и советами по профилактике неправильной осанки.
Основные возможности Perfect Posture:
- Содержит более 200 упражнений для коррекции осанки и укрепления мышц спины.
- Тренировки построены на упражнениях из основ йоги и пилатеса.
- Предусмотрены три уровня сложности, адаптированные под разную физическую подготовку.
- Позволяет настраивать интенсивность и время отдыха между упражнениями.
- Предлагает персонализированные 4-недельные тренировочные планы.
- Видеоруководства для правильного выполнения упражнений.
- Сохраняет прогресс и работает в офлайн-режиме.
- Статьи о здоровье позвоночника и профилактике нарушений осанки.
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Приложение с подборкой лучших классических мелодий и звуков природы, которые помогают...
Fitbit – приложение для работы с фитнесс-трекерами от различных производителей (Blaze, Alta, Alta HR,...
Лучшее бесплатное приложение для отслеживания месячных, по версии журнала Акушерства и...
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Отзывы о программе Perfect Posture
Admin
Отзывов о программе Perfect Posture 1.0.2 пока нет, можете добавить...