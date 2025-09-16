Perfect Posture для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Размер:34.17 Мб
Perfect Posture — приложение, которое помогает скорректировать осанки, уменьшить болевые ощущения в спине и улучшить общее состояние позвоночника. Содержит разнообразные комплексы упражнений, растяжек и йогических практик, которые способствуют формированию привычки держать спину ровной. Программа не требует дополнительного оборудования и подходит для тренировок в домашних условиях.

Приложение предлагает более 200 упражнений, разделенных по сложности, что дает возможность подобрать подходящий режим новичкам и пользователям с опытом тренировок. Для удобства пользователей предусмотрены видеоруководства, персонализированные планы, а также возможность отслеживать прогресс с помощью графиков. Также пользователи могут ознакомиться со статьями о здоровье позвоночника и советами по профилактике неправильной осанки.

Основные возможности Perfect Posture:

  • Содержит более 200 упражнений для коррекции осанки и укрепления мышц спины.
  • Тренировки построены на упражнениях из основ йоги и пилатеса.
  • Предусмотрены три уровня сложности, адаптированные под разную физическую подготовку.
  • Позволяет настраивать интенсивность и время отдыха между упражнениями.
  • Предлагает персонализированные 4-недельные тренировочные планы.
  • Видеоруководства для правильного выполнения упражнений.
  • Сохраняет прогресс и работает в офлайн-режиме.
  • Статьи о здоровье позвоночника и профилактике нарушений осанки.
