Perfect Posture — приложение, которое помогает скорректировать осанки, уменьшить болевые ощущения в спине и улучшить общее состояние позвоночника. Содержит разнообразные комплексы упражнений, растяжек и йогических практик, которые способствуют формированию привычки держать спину ровной. Программа не требует дополнительного оборудования и подходит для тренировок в домашних условиях.

Приложение предлагает более 200 упражнений, разделенных по сложности, что дает возможность подобрать подходящий режим новичкам и пользователям с опытом тренировок. Для удобства пользователей предусмотрены видеоруководства, персонализированные планы, а также возможность отслеживать прогресс с помощью графиков. Также пользователи могут ознакомиться со статьями о здоровье позвоночника и советами по профилактике неправильной осанки.

Основные возможности Perfect Posture: