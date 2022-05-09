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12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,68 Мб
12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната скриншот № 2
12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната скриншот № 3
12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната скриншот № 4

12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната - весьма забавная игра с оригинальной графикой и веселым звуковым сопровождением, выполненной в стиле пластилиновых фигурок, как в знаменитом в прошлом мультфильме про пластилиновую ворону, которая однозначно придется по вкусу истинным любителям загадок и головоломок.

По сюжету игры ваш персонаж оказался запертым в комнате, где есть дверь с 12 замками, и вам необходимо разгадать все загадки, найти все ключи и открыть дверь. Готовьтесь к тому, что вам придется изрядно потрудиться, чтобы найти все ключи.

Статус игры сохраняется автоматически. Если потребуется сбросить прогресс, это можно сделать в меню настроек, нажав на шестерёнку на экране с заставкой.

Возможности приложения 12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната:

  • Необычная пластилиновая графика и веселое звуковое сопровождение.
  • Интересные и сложные загадки и головоломки.
  • Оригинальный геймплей.
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