12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RUD Present
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,68 Мб
12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната - весьма забавная игра с оригинальной графикой и веселым звуковым сопровождением, выполненной в стиле пластилиновых фигурок, как в знаменитом в прошлом мультфильме про пластилиновую ворону, которая однозначно придется по вкусу истинным любителям загадок и головоломок.
По сюжету игры ваш персонаж оказался запертым в комнате, где есть дверь с 12 замками, и вам необходимо разгадать все загадки, найти все ключи и открыть дверь. Готовьтесь к тому, что вам придется изрядно потрудиться, чтобы найти все ключи.
Статус игры сохраняется автоматически. Если потребуется сбросить прогресс, это можно сделать в меню настроек, нажав на шестерёнку на экране с заставкой.
Возможности приложения 12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната:
- Необычная пластилиновая графика и веселое звуковое сопровождение.
- Интересные и сложные загадки и головоломки.
- Оригинальный геймплей.
Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы...
Японские кроссворды Катана 15.2
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Достаточно необычная головоломка для Android, которая предлагает пользователю решать...
Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1
Бесплатная аркадная головоломка для Android, в которой игроку предстоит побыть землекопом и...
Отличная игра для тренировки мозга, которая улучшает умственные показатели и помогает...
Увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в котором игроку необходимо...
Отзывы о программе 12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната
Admin
Отзывов о программе 12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната 1.11 пока нет, можете добавить...