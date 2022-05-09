12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната - весьма забавная игра с оригинальной графикой и веселым звуковым сопровождением, выполненной в стиле пластилиновых фигурок, как в знаменитом в прошлом мультфильме про пластилиновую ворону, которая однозначно придется по вкусу истинным любителям загадок и головоломок.

По сюжету игры ваш персонаж оказался запертым в комнате, где есть дверь с 12 замками, и вам необходимо разгадать все загадки, найти все ключи и открыть дверь. Готовьтесь к тому, что вам придется изрядно потрудиться, чтобы найти все ключи.

Статус игры сохраняется автоматически. Если потребуется сбросить прогресс, это можно сделать в меню настроек, нажав на шестерёнку на экране с заставкой.

Возможности приложения 12 ЗАМКОВ: Пластилиновая комната: