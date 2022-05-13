Yolla: международные звонки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yolla Calls International
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,21 Мб
Yolla: международные звонки - приложение для международных звонков, которое предлагает пользователям HD качество, дешевые звонки и много полезных функций. С Yolla можно звонить по всему миру на мобильные и городские без каких-либо проблем.
Ключевые особенности программы Yolla: международные звонки:
- Звонки за границу по самым низким ценам. Наши тарифы начинаются от $0.004/мин. Доступны звонки без абонентской платы, комиссий и скрытых платежей.
- Звонки с наилучшим качеством, с чистым сигналом и без помех. Звоните по всему миру без проблем со связью.
- Возможность приглашать друзей - когда друг сделает первый платеж, вы оба получите по $3.
- Возможность присоединиться к нашей тестовой программе, чтобы получать бонусы.
- Бонусы для бесплатных звонков можно получать, участвуя в наших промоакциях.
- Yolla использует ваш реальный номер, поэтому родные и друзья увидят, что звоните именно вы.
- Возможность позвонить на любой номер в любой стране, будь то мобильный или городской.
- Отправка СМС в 150+ стран мира.
- Возможность пополнять свой мобильній и телефон друзей.
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Admin
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