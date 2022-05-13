Yolla: международные звонки - приложение для международных звонков, которое предлагает пользователям HD качество, дешевые звонки и много полезных функций. С Yolla можно звонить по всему миру на мобильные и городские без каких-либо проблем.

Ключевые особенности программы Yolla: международные звонки: