Yolla: международные звонки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,21 Мб
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Yolla: международные звонки - приложение для международных звонков, которое предлагает пользователям HD качество, дешевые звонки и много полезных функций. С Yolla можно звонить по всему миру на мобильные и городские без каких-либо проблем.

Ключевые особенности программы Yolla: международные звонки:

  • Звонки за границу по самым низким ценам. Наши тарифы начинаются от $0.004/мин. Доступны звонки без абонентской платы, комиссий и скрытых платежей.
  • Звонки с наилучшим качеством, с чистым сигналом и без помех. Звоните по всему миру без проблем со связью.
  • Возможность приглашать друзей - когда друг сделает первый платеж, вы оба получите по $3.
  • Возможность присоединиться к нашей тестовой программе, чтобы получать бонусы.
  • Бонусы для бесплатных звонков можно получать, участвуя в наших промоакциях.
  • Yolla использует ваш реальный номер, поэтому родные и друзья увидят, что звоните именно вы.
  • Возможность позвонить на любой номер в любой стране, будь то мобильный или городской.
  • Отправка СМС в 150+ стран мира.
  • Возможность пополнять свой мобильній и телефон друзей.
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