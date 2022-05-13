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Преобразователь голоса для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,91 Мб
Преобразователь голоса скриншот № 2
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Преобразователь голоса скриншот № 4

Преобразователь голоса - простое в использовании мобильное приложение, с помощью которого можно быстро и легко изменить свой голос и насладиться полученным эффектом. Запишите свой голос, воспользуйтесь эффектами и поделитесь результатами с друзьями.

Основные возможности программы Преобразователь голоса:

  • Включает более 40 эффектов: Гелий, робот, гигант, задом наперёд, чудище, внеземной, зомби, пришелец, белка, пьяный и пр.
  • Возможность поделиться полученным результатом (whatsapp, e-mail и т.д.).
  • Возможность сохранить запись.
  • Создание изображения со звуком (можно поделиться им на Facebook).
  • Возможность импортировать предварительно записанный звук.
  • Преобразование текста в речь.
  • Возможность установить как рингтон.
  • Возможность установить как звук уведомления.
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