Преобразователь голоса для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Baviux
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,91 Мб
Преобразователь голоса - простое в использовании мобильное приложение, с помощью которого можно быстро и легко изменить свой голос и насладиться полученным эффектом. Запишите свой голос, воспользуйтесь эффектами и поделитесь результатами с друзьями.
Основные возможности программы Преобразователь голоса:
- Включает более 40 эффектов: Гелий, робот, гигант, задом наперёд, чудище, внеземной, зомби, пришелец, белка, пьяный и пр.
- Возможность поделиться полученным результатом (whatsapp, e-mail и т.д.).
- Возможность сохранить запись.
- Создание изображения со звуком (можно поделиться им на Facebook).
- Возможность импортировать предварительно записанный звук.
- Преобразование текста в речь.
- Возможность установить как рингтон.
- Возможность установить как звук уведомления.
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Admin
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