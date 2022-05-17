WAStickers для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZipoApps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,86 Мб
WAStickers - отличный инструмент, который предлагает легкий способ сделать персональные стикеры для WhatsApp на основе фото. Можно с легкостью создавать классные стикеры для WhatsApp - достаточно просто взять фото из галереи, создать уникальный текст, используя красивые стили и шрифты.
Созданные в этом приложении стикеры можно легко отправить своим друзьями.
Ключевые возможности WAStickers:
- Возможность сделать стикеры, обрезать фото или быстро удалять задний фон.
- Добавление индивидуального текста с классными шрифтами и стилем.
- Добавление эмодзи, чтобы сделать стикеры заметными.
- Создание стикеров для WhatsApp и возможность настроить цвет, тон, насыщенность для эмодзи и фото.
- Возможность выбрать любую форму для стикеров.
- Возможность легко делиться созданными стикерами с друзьями.
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