WAStickers - отличный инструмент, который предлагает легкий способ сделать персональные стикеры для WhatsApp на основе фото. Можно с легкостью создавать классные стикеры для WhatsApp - достаточно просто взять фото из галереи, создать уникальный текст, используя красивые стили и шрифты.

Созданные в этом приложении стикеры можно легко отправить своим друзьями.

Ключевые возможности WAStickers: