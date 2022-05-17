WAStickers для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,86 Мб
WAStickers скриншот № 2
WAStickers скриншот № 3
WAStickers скриншот № 4

WAStickers - отличный инструмент, который предлагает легкий способ сделать персональные стикеры для WhatsApp на основе фото. Можно с легкостью создавать классные стикеры для WhatsApp - достаточно просто взять фото из галереи, создать уникальный текст, используя красивые стили и шрифты.

Созданные в этом приложении стикеры можно легко отправить своим друзьями.

Ключевые возможности WAStickers:

  • Возможность сделать стикеры, обрезать фото или быстро удалять задний фон.
  • Добавление индивидуального текста с классными шрифтами и стилем.
  • Добавление эмодзи, чтобы сделать стикеры заметными.
  • Создание стикеров для WhatsApp и возможность настроить цвет, тон, насыщенность для эмодзи и фото.
  • Возможность выбрать любую форму для стикеров.
  • Возможность легко делиться созданными стикерами с друзьями.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Генератор логотипов для EsportГенератор логотипов для Esport 1.0.6.2

Простое приложение, в котором вы можете создать собственный логотип за считанные минуты....

скачать Auto Date and Time Stamp on PhotoAuto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7

Приложение поставит водяной знак на ваши фотографии. В программе присутствуют четыре...

скачать YouCam MakeupYouCam Makeup 5.26.5

YouCam Makeup – с приложением камера вашего смартфона превращается в макияжный салон....

скачать YouCam NailsYouCam Nails 1.22.1

YouCam Nails – программа для тех, кто хочет сделать маникюр или поэкспериментировать с...

скачать Adobe Comp CCAdobe Comp CC 1.0.208

Adobe Comp CC – приложение для дизайнеров, позволяющее создавать профессиональные макеты для...

скачать Adobe Photoshop SketchAdobe Photoshop Sketch 2.2.321

Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами,...

Отзывы о программе WAStickers

Admin

Отзывов о программе WAStickers 1.9.3.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв