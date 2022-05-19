EPIK для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:64,48 Мб
EPIK скриншот № 1
EPIK скриншот № 2
EPIK скриншот № 3
EPIK скриншот № 4

EPIK - мобильный инструмент для профессиональной обработки фотографий с помощью функциональных инструментов редактирования, как например обрезка, поворот, зеркало, отражение, перспектива, HSL, кривые, разделение тонов, освещенность, зернистость, темный фон, модные эффекты, стикеры, текст, кисти и пр.

Основные возможности EPIK:

  • Профессиональные функции редактирования.
  • Инструменты для работы с цветами: HSL, кривые, разделение тонов, освещенность, зернистость, темный фон.
  • Обрезка, поворот, зеркало, отражение, перспектива.
  • Идеальные портреты.
  • Ретушь для удаления изъянов, натуральное лицо, модный макияж.
  • Ретушь, тело, краска, волосы.
  • Художественное оформление фотографий.
  • Модные эффекты, стикеры, текст, кисть.
  • Шаблоны с еженедельным обновлением.
  • Настраиваемые шаблоны для удобного редактирования.
  • Добавление фотографий, создание стикеров с помощью Cutout, использование кисти по-своему и создание своего собственного уникального фильтра.
  • Фон, цветная рамка, границы.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Adobe Comp CCAdobe Comp CC 1.0.208

Adobe Comp CC – приложение для дизайнеров, позволяющее создавать профессиональные макеты для...

скачать Карандашный рисунокКарандашный рисунок 7.1.3

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, благодаря которому можно создать...

скачать PolarrPolarr 4.3.0.6

Polarr - фоторедактор с передовыми автоматическими инструментами и фильтрами для...

скачать XnConvertXnConvert 1.63

Бесплатный и простой в использовании мобильный инструмент, благодаря которому можно без...

скачать FaceAppFaceApp 5.0.0

Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью...

скачать Clip Studio Paint for GalaxyClip Studio Paint for Galaxy 1.11.6

Один из самых популярных на сегодняшний день инструментов для создания цифрового...

Отзывы о программе EPIK

Admin

Отзывов о программе EPIK 3.0.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв