EPIK для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SNOW, Inc.
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64,48 Мб
EPIK - мобильный инструмент для профессиональной обработки фотографий с помощью функциональных инструментов редактирования, как например обрезка, поворот, зеркало, отражение, перспектива, HSL, кривые, разделение тонов, освещенность, зернистость, темный фон, модные эффекты, стикеры, текст, кисти и пр.
Основные возможности EPIK:
- Профессиональные функции редактирования.
- Инструменты для работы с цветами: HSL, кривые, разделение тонов, освещенность, зернистость, темный фон.
- Обрезка, поворот, зеркало, отражение, перспектива.
- Идеальные портреты.
- Ретушь для удаления изъянов, натуральное лицо, модный макияж.
- Ретушь, тело, краска, волосы.
- Художественное оформление фотографий.
- Модные эффекты, стикеры, текст, кисть.
- Шаблоны с еженедельным обновлением.
- Настраиваемые шаблоны для удобного редактирования.
- Добавление фотографий, создание стикеров с помощью Cutout, использование кисти по-своему и создание своего собственного уникального фильтра.
- Фон, цветная рамка, границы.
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