Rad Video Tools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Epic Games Tools LLC
|Категории:
|Плееры - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|0,99 Мб
Rad Video Tools - утилита, которая содержит простой BIK Video Player и Converter, который дает вам полный контроль над видеофайлами Bink (.bik) и Smacker (.smk) для любой игры, использующей эту технологию сжатия.
Видео Bink 2 выглядят абсолютно идеально - он использует сложный алгоритм деблокирования, поэтому ваши видео будут выглядеть великолепно даже при сверхнизкой скорости передачи данных. Bink всегда будет создавать наилучшее видео для вашей скорости передачи данных. Разработанный компанией RAD Game Tools, это собственный формат видеофайлов (расширение .bik), используемый в основном в компьютерных играх.
RAD Video Tools предоставляет вам все необходимое для создания, использования и распространения видеофайлов Bink и Smacker. Программа поставляется с несколькими предопределенными профилями преобразования, а также поддерживает пользовательские настройки кодировщика для опытных пользователей. Программа также включает возможность конвертировать файлы форматов QuickTime (.MOV, .MP4) в .AVI. Требуется, чтобы на компьютере были установлены кодеки QuickTime Codecs.
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