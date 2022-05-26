Sazanami - полнофункциональный аудиоредактор для Windows, поддерживающий несжатые форматы WAV. Присутствует возможность редактировать звуковые файлы типа WAV или AIFF. Помимо MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, возможно чтение файлов формата DSF / DSF / WSD DSD и т.д., а также поддерживается преобразование между форматами.

Программа предлагает широкий спектр фильтров и эффектов, которые включают компрессор, лимитер, фейд, реверберацию, низкочастотный / высокочастотный фильтр, IIR и FIR фильтр, изменение высоты тона / темпа и эффект Доплера. Вы также можете копировать с аудио CD или записывать с микрофонного входа. Среди других возможностей - подавление шипящего шума, задержка, удаление щелчков, поддержка плагинов VST / DX, функция нормализации громкости, параметрический эквалайзер, функция выбора канала и многое другое.

Основные возможности Sazanami: