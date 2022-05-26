Sazanami для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Narumi Watanabe
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,25 Мб
Sazanami - полнофункциональный аудиоредактор для Windows, поддерживающий несжатые форматы WAV. Присутствует возможность редактировать звуковые файлы типа WAV или AIFF. Помимо MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, возможно чтение файлов формата DSF / DSF / WSD DSD и т.д., а также поддерживается преобразование между форматами.
Программа предлагает широкий спектр фильтров и эффектов, которые включают компрессор, лимитер, фейд, реверберацию, низкочастотный / высокочастотный фильтр, IIR и FIR фильтр, изменение высоты тона / темпа и эффект Доплера. Вы также можете копировать с аудио CD или записывать с микрофонного входа. Среди других возможностей - подавление шипящего шума, задержка, удаление щелчков, поддержка плагинов VST / DX, функция нормализации громкости, параметрический эквалайзер, функция выбора канала и многое другое.
Основные возможности Sazanami:
- Несжатые WAV-файлы открываются мгновенно.
- Вырезание/копирование/вставка.
- Преобразование частоты дискретизации.
- Поиск беззвучных областей.
- Запись со звуковых устройств (микрофон, линейный вход и т.д.).
- Уменьшение шума и удаление шума щелчков.
- Реалистичный эффект FIR Reverb.
- Конволюция с использованием WAV-файлов в качестве FIR-фильтров.
- Импорт/экспорт WMA/MP3/Vorbis/FLAC.
- Импорт/экспорт AAC (Windows 7 или более поздняя версия).
- Импорт аудиодорожек CD.
- Отображение спектра/спектрограммы.
- Медленное/быстрое воспроизведение с сохранением высоты тона.
- И многое другое...
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