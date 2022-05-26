Sazanami для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,25 Мб
Sazanami скриншот № 1
Sazanami скриншот № 2

Sazanami - полнофункциональный аудиоредактор для Windows, поддерживающий несжатые форматы WAV. Присутствует возможность редактировать звуковые файлы типа WAV или AIFF. Помимо MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, возможно чтение файлов формата DSF / DSF / WSD DSD и т.д., а также поддерживается преобразование между форматами.

Программа предлагает широкий спектр фильтров и эффектов, которые включают компрессор, лимитер, фейд, реверберацию, низкочастотный / высокочастотный фильтр, IIR и FIR фильтр, изменение высоты тона / темпа и эффект Доплера. Вы также можете копировать с аудио CD или записывать с микрофонного входа. Среди других возможностей - подавление шипящего шума, задержка, удаление щелчков, поддержка плагинов VST / DX, функция нормализации громкости, параметрический эквалайзер, функция выбора канала и многое другое.

Основные возможности Sazanami:

  • Несжатые WAV-файлы открываются мгновенно.
  • Вырезание/копирование/вставка.
  • Преобразование частоты дискретизации.
  • Поиск беззвучных областей.
  • Запись со звуковых устройств (микрофон, линейный вход и т.д.).
  • Уменьшение шума и удаление шума щелчков.
  • Реалистичный эффект FIR Reverb.
  • Конволюция с использованием WAV-файлов в качестве FIR-фильтров.
  • Импорт/экспорт WMA/MP3/Vorbis/FLAC.
  • Импорт/экспорт AAC (Windows 7 или более поздняя версия).
  • Импорт аудиодорожек CD.
  • Отображение спектра/спектрограммы.
  • Медленное/быстрое воспроизведение с сохранением высоты тона.
  • И многое другое...
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